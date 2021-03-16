巴西驻华大使保罗·瓦莱。图片由受访者提供

人民网北京3月16日电（张荣、鲁扬）3月12日，中国公布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，擘画了未来五到十五年的中国经济社会发展蓝图。在接受人民网专访时，巴西驻华大使保罗·瓦莱表示，巴西对中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要十分关注，两国可充分共享发展新机遇。

瓦莱认为，“十四五”规划制定了中国未来几年的经济社会发展目标，巴西对规划中涉及的科技、创新、城市发展及农业等领域尤其关注，此外，也迫切想了解中国在经济领域的“双循环”战略是如何运作的。他认为，中国的经济社会发展不仅将影响中国人民，也会对世界经济产生积极影响。

改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，今年宣布消除绝对贫困。与中国一样，巴西也在消除贫困方面投入了大量资金。2000年至2015年，巴西帮助了近2500万人摆脱贫困。对此，瓦莱认为，巴中两国在扶贫方面可以实现经验共享。“优先基础设施投资是中国消除绝对贫困的成功经验中重要的一点。消除贫困仅靠经济增长是远远不够的，必须保证让所有人都能获得基本的卫生、交通和通信设施以及高质量的教育和医疗资源。”瓦莱表示，中国与其他发展中国家在这一领域的合作，对世界减贫事业也是有利的。

瓦莱表示，在新冠疫情引起的全球经济衰退大背景下，中国是全球唯一一个实现正增长的主要经济体。“不得不说，巴西对此十分感兴趣。”他强调，巴西和中国的经济互补性决定了中巴两国是互利共赢、共同发展的伙伴关系，特别是在经济领域，两国经济发展存在更大的合作空间。

目前，中国已采取多种措施有效控制住了疫情。在积极抗疫的同时，中国还将自身防控经验、诊疗方案与世界分享，力所能及地向世界各国提供抗疫物资。瓦莱回顾说，自疫情发生以来，中巴两国就一直在密切合作、携手抗疫。“中国向巴西援助了大量的抗疫物资，包括口罩等物品，为巴西应对疫情做出了贡献。”最近，两国在新冠疫苗领域也加紧了合作，取得积极成效。“目前，在巴西接种的部分新冠疫苗就产自中国。”此外，瓦莱还透露，两国有关企业和科研机构也在疫苗研制和临床试验方面保持着密切合作，这种合作在未来几年还将持续。

瓦莱强调，两国科学界正就新冠病毒的相关问题积极开展交流，并多次召开视频会议。他认为，新冠疫情凸显了巴中两国合作的重要性， “两国在经贸领域保持的良好关系促进了为保障人民的健康而开展的合作，这也有利于未来两国经济复苏，推动双边贸易多元化和扩大投资。”瓦莱说。

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