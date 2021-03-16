人民网布鲁塞尔3月15日电 （记者张朋辉） 3月15日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第46届会议高级别会议答辩环节发言，敦促有关西方国家停止借口人权问题干涉别国内政，为解决自身人权问题做出真诚努力。

陈旭表示，美国、英国、澳大利亚、加拿大、部分欧盟国家等滥用人权理事会平台，散播虚假信息，对中国无端指责，中方对此坚决反对。

陈旭表示，中国坚持以人民为中心，推动人权事业发展取得显著成就。当前，新疆、西藏繁荣稳定，各族人民安居乐业。新疆经济总量在过去60多年增长了200多倍，人均预期寿命成倍提高，维吾尔族人口成倍增长。要把“种族灭绝”的帽子扣到中国头上，荒谬至极，绝不可能得逞。香港事务完全属于中国内政，不容外界干涉。香港国安法实施后，香港实现由乱及治的转折，香港居民的合法权利得到更好行使。全国人大作出完善香港特区选举制度的决定，将从制度机制上全面贯彻落实“爱国者治港”原则，确保香港长期稳定和“一国两制”实践行稳致远。

陈旭表示，中方欢迎人权高专访华并访疆，双方正就此保持沟通。高专访华是友好访问，不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。我们已多次邀请欧盟国家去新疆看一看，但他们却以各种理由推脱，不由得让人怀疑，他们是要利用涉疆问题来服务自己的政治目的。

陈旭表示，上述国家热衷于对包括中国在内的发展中国家指手画脚，却对自身存在的严重人权问题视而不见，闭口不谈。例如，美国早就犯下“种族灭绝”罪行，大肆驱逐、杀戮印第安人，美印第安人口下降幅度为95%。面对新冠肺炎疫情，美国未能采取有力措施控制疫情，导致数十万人失去宝贵生命，美国政客却推卸责任、诿过他人。澳大利亚海外军人杀害平民，包括儿童；可信报告表明，澳大利亚有关士兵犯下严重的战争罪行。

陈旭最后表示，中方敦促上述国家立即停止侵犯本国和别国人民人权，立即停止借人权问题干涉别国内政，为国际人权保护作出真正贡献。

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