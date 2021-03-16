人民网伊斯兰堡3月15日电（记者丁雪真）巴基斯坦总统府15日通过社交网络发布消息称，总统阿里夫·阿尔维及其夫人当天在首都伊斯兰堡接种了新冠疫苗。总统府新闻官随后向记者证实，阿尔维总统当天接种的疫苗为中国国药集团新冠灭活疫苗。

阿尔维表示，政府已经建立了便捷高效的新冠疫苗预约接种系统，呼吁老年人通过接种疫苗做好预防，并敦促民众在接种后继续保持佩戴口罩、勤洗手和保持社交距离等防疫措施。

巴基斯坦药品监督管理局近日公布的信息显示，经相关专家委员会认可，已批准将中国国药集团研发的新冠病毒灭活疫苗用于该国60岁及以上人群的新冠疫苗接种工作。2月初，在接收到中国援助的新冠疫苗后，巴基斯坦政府正式启动了新冠疫苗国家接种计划，并于本月10日开始为60岁及以上人群接种。

巴基斯坦目前正面临第三波疫情考验。国家健康服务、管理和协调部15日发布的疫情数据显示，该国14日新增确诊病例2253例，新增死亡病例29例，新增治愈出院病例1307例，完成核酸检测44061人次。截至14日，巴基斯坦累计确诊病例607453例，累计死亡病例13537例，累计治愈出院病例571878例，累计完成核酸检测9529763人次。

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