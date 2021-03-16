人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

巴基斯坦总统阿尔维接种中国新冠疫苗

2021年03月16日08:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伊斯兰堡3月15日电（记者丁雪真）巴基斯坦总统府15日通过社交网络发布消息称，总统阿里夫·阿尔维及其夫人当天在首都伊斯兰堡接种了新冠疫苗。总统府新闻官随后向记者证实，阿尔维总统当天接种的疫苗为中国国药集团新冠灭活疫苗。

阿尔维表示，政府已经建立了便捷高效的新冠疫苗预约接种系统，呼吁老年人通过接种疫苗做好预防，并敦促民众在接种后继续保持佩戴口罩、勤洗手和保持社交距离等防疫措施。

巴基斯坦药品监督管理局近日公布的信息显示，经相关专家委员会认可，已批准将中国国药集团研发的新冠病毒灭活疫苗用于该国60岁及以上人群的新冠疫苗接种工作。2月初，在接收到中国援助的新冠疫苗后，巴基斯坦政府正式启动了新冠疫苗国家接种计划，并于本月10日开始为60岁及以上人群接种。

巴基斯坦目前正面临第三波疫情考验。国家健康服务、管理和协调部15日发布的疫情数据显示，该国14日新增确诊病例2253例，新增死亡病例29例，新增治愈出院病例1307例，完成核酸检测44061人次。截至14日，巴基斯坦累计确诊病例607453例，累计死亡病例13537例，累计治愈出院病例571878例，累计完成核酸检测9529763人次。

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部