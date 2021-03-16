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白俄罗斯开始接种中国援助的新冠疫苗

2021年03月16日08:22 | 来源：新华社
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　　新华社明斯克3月15日电 （记者魏忠杰、李佳）白俄罗斯15日开始为本国公民接种中国政府援助的新冠疫苗。

　　中国驻白俄罗斯大使谢小用、白卫生部长皮涅维奇等人当天出席在白首都明斯克第39市立临床医院举行的中国疫苗首次接种仪式。

　　谢小用在讲话中表示，中方向白方无偿援助新冠疫苗是落实两国元首重要共识的具体举措，是中白携手抗疫的又一次重要行动，体现了中白关系的高水平和特殊性，彰显了两国人民的深厚情谊。

　　他说，中方援助的新冠疫苗由中国国药集团生产，采用传统可靠的病毒灭活技术研制，安全性和有效性都很高。该疫苗目前不仅在中国广泛使用，还出口到数十个国家。中方希望安全性和有效性已得到世界多国肯定的中国疫苗能够为白方抗击疫情、保护人民生命安全和身体健康发挥积极作用。中方愿继续同白方加强抗疫合作，携手推动构建人类卫生健康共同体。

　　皮涅维奇表示，白方衷心感谢中方在白方抗击新冠疫情关键时刻向白方无偿援助新冠疫苗。根据两国元首达成的共识，中方向白方无偿援助的新冠疫苗于2月19日运抵明斯克国际机场并交付白方，此后白方对该批疫苗履行了必要程序，确认了其安全性和可靠性。

　　他还介绍说，当天明斯克第39市立临床医院首先为医护人员及卫生部工作人员接种中国疫苗，4月份白普通民众也将有机会接种该疫苗。

(责编：于洋、刘洁妍)

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