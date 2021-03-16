新华社日内瓦3月15日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭15日在联合国人权理事会第46次会议上发言，介绍新疆、香港等地真实情况，敦促美国、英国、澳大利亚等停止借人权问题干涉别国内政。

陈旭表示，美国、英国、澳大利亚、加拿大、部分欧盟国家等滥用人权理事会平台，散播虚假信息，对中国无端指责，中方对此坚决反对。

陈旭表示，中国坚持以人民为中心，推动人权事业发展取得显著成就。当前，新疆繁荣稳定，各族人民安居乐业。新疆经济总量在过去60多年增长了200多倍，人均预期寿命成倍提高，维吾尔族人口成倍增长。要把“种族灭绝”的帽子扣到中国头上，荒谬至极，绝不可能得逞。香港事务完全属于中国内政，不容外界干涉。香港国安法实施后，香港实现由乱及治的转折，香港居民的合法权利得到更好行使。全国人大作出完善香港特区选举制度的决定，将从制度机制上全面贯彻落实“爱国者治港”原则，确保香港长期稳定和“一国两制”实践行稳致远。

陈旭表示，中方欢迎人权高专访华并访疆，双方正就此保持沟通。高专访华是友好访问，不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。我们已多次邀请欧盟国家去新疆看一看，但它们却以各种理由推脱，不由得让人怀疑，它们是要利用涉疆问题来服务自己的政治目的。

陈旭表示，上述国家热衷于对包括中国在内的发展中国家指手画脚，却对自身存在的严重人权问题视而不见，闭口不谈。例如，面对新冠疫情，美国未能采取有力措施控制疫情，导致数十万人失去宝贵生命，美国政客却推卸责任、诿过他人。澳大利亚海外军人杀害平民；可信报告表明，澳大利亚有关士兵犯下严重的战争罪行。

陈旭最后表示，中方敦促上述国家立即停止侵犯本国和别国人民人权，立即停止借人权问题干涉别国内政，为国际人权保护作出真正贡献。

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