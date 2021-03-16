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生态产业，为农业农村发展注入活力

2021年03月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　韩国文堂里的自然风光。
　　韩国忠清南道洪城郡洪东面文堂里供图

　　在德国柏多文村的奶牛场里，每头奶牛都设置了可追溯饲养过程的条形码编号。
　　本报记者 李 强摄

　　德国柏多文村的自营农场商店。
　　本报记者 李 强摄

　　一些国外农村，依托天然的生态优势，推动形成完善的生态农产品生产和销售体系，既有效保护了原有的生态环境，又实现了经济效益的显著提升

　　

　　德国柏多文村——

　　规模化品牌经营获得市场高度认可

　　本报驻德国记者  李  强

　　从柏林开车一路向北大约70多公里，就是德国著名的生态农业村——柏多文。刚到村口，首先映入眼帘的是“柏多文生态村”的大招牌，旁边就是顾客盈门的农场商店，销售柏多文村自产的农产品。每天，印着“柏多文生态村”字样的冷藏货车，都会将新鲜牛奶、奶酪、蔬菜等绿色农产品运到柏林、勃兰登堡州等地的有机超市里。

　　在农场商店左侧不到50米处是村里的奶牛场，在商店门口甚至可以听到牛叫声。这里，每头牛的饲养，都要符合德国有机农业认证机构德米特的生产要求和严格标准。通过这一权威认证，大幅提升了柏多文农产品的品牌溢价，并使其自动获得欧盟的市场准入资格。

　　农场主苏珊妮·波因克介绍，按照德米特的要求，柏多文牛奶所有生产环节都必须实现全有机，并且很多生产原料都要自产。如有机牛饲料必须有至少50%来自自有农场，有机肥料则必须100%自产。种植作物留下的叶子和秧苗，以及牧草和青贮饲料，可供550余头奶牛食用，而牛粪以及青贮饲料渗出液等，又成为农作物的生态肥料，由此形成生态循环。

　　紧邻农场商店右侧的，是村里的乳品加工厂，奶产品从挤奶到摆上货架，全程耗时不过几个小时。这不但保证了产品的新鲜度，也减少了长途运输原料带来的污染排放。

　　由于成本投入较高，柏多文自产牛奶比一般超市牛奶要贵一倍。然而，凭借新鲜优良的品质和符合环保理念的生产方式，柏多文自产牛奶赢得了市场的高度认可。“柏多文生态村”品牌发言人弗朗奇斯卡·鲁彻介绍说，现在每周固定订户就超过了4000户，产品供不应求。

　　为了更符合环保经营理念，柏多文去年还投资修建了新的太阳能发电设备，使乳品加工厂和奶牛场的自供清洁能源比达到50%以上，今年还计划在农场商店外增设太阳能充电桩。据测算，该村每年可因此减少400吨二氧化碳排放。

　　得益于良好的生态资源，在绿色农产品产销之外，生态农业观光也成为柏多文经济的重要组成部分。每年夏天的农庄节是柏多文的盛事，大量游客慕名前来，参观奶牛场和苗圃场，品尝农家菜和有机咖啡，开展户外运动和野营……通过多种项目体验亲近自然的绿色生活。

　　在柏多文村的官网上，一系列奖项引人瞩目：德国联邦生态农业奖、德国联邦有机示范农场、德国商品检验基金会最佳牛奶评测奖、勃兰登堡杰出原奶质量奖……自上世纪80年代，随着德国民众对高品质农产品和环境保护的诉求日益增加，柏多文即开启生态农业发展之路。1991年，柏多文注册成立了集体农业企业，将自产的绿色产品统一以“柏多文生态村”品牌对外销售。经过30年发展，企业现有110余名固定雇员和25名季节工人，经营着1240多公顷生态农地，出产80余种绿色农产品。

　　这也是德国生态农业常见的发展模式，即通过大型农场和企业开展规模化品牌经营，带动整个村庄的生态产业。柏多文成功的生态农业经营，也离不开欧盟和德国政府的资金与政策支持。在奶牛场入口处，一块介绍牌上写道：“我们正从欧洲农业农村发展基金（EAFRD）获得以下项目的资金：购置移动鸡舍、奶牛计步器和秸秆切碎机。”德国政府和各州财政系统每年给予生态农业用地的补贴为每公顷500至600欧元，而普通农业用地每公顷只有300欧元，各类生态农业评奖也会给予奖金。同时，银行会对发展生态农业的村庄和企业提供优惠贷款。

　　近年来，正是在市场需求和政策支撑双轮驱动下，像柏多文这样的生态农庄稳步增加。根据德国有机食品行业协会数据，从2010年至2019年，德国生态农庄的数量翻了近一倍，目前已达4.2万余个。德国政府预计，到2030年，20%的德国农业用地都将从事生态农业经营。

　　（本报柏林电）  

　　

　　南非海维尔德村——

　　产业经济与产区保护并行发展

　　本报驻南非记者  邹  松

　　南非出产一种独特的饮品——“博士茶”。这种地理标志产品以一种豆科灌木的针叶为原料，只在开普敦西北约300公里的塞德博格地区规模化种植。在产业化带动下，南非的这一“土特产”已行销30多个国家和地区，产值超过3亿兰特（约合1.3亿元人民币），探索出一条产业经济与产区保护并行的发展之路。

　　海维尔德村原本是塞德博格地区一个贫困村庄。近20年来，规模化发展“博士茶”产业使这里逐步摆脱了贫困。据海维尔德村村民介绍，本地人饮用“博士茶”有上百年历史，但此前从未专门种植，只是把它当做一种“草药”来定期采摘。上世纪90年代末，政府将“博士茶”认定为有机饮品，相关农业机构开始派专人规划“博士茶”种植基地，向农民提供规模化种植辅导。村里未就业人口多数加入了种植行列。调查报告显示，在引入有机肥料、集中种植、联合收割及晾晒等措施下，海维尔德村“博士茶”原料年产量从2000年之前的200公斤，发展到如今的2吨，人均年收入增长至15万兰特（约合6.7万元人民币）。

　　南非“博士茶”生长地区的年降水量需要保持在380—650毫米，土壤呈弱酸性。从种苗移植算起，“博士茶”针叶需要18个月才能成熟，收获两三次之后，土地必须再次翻耕，间隔5年后才可再次种植。独特的生长环境、植物属性以及经济价值，决定了南非“博士茶”原产地必须得到特别保护，才能维持该产业的可持续发展。多年来，南非政府、国际相关机构以及各类行业组织相继加入“博士茶”养护的行列，以多种政策、法规和实践推动原产地的生态系统维护。

　　2010年起，塞德博格地区引入鼓励农产品产地可持续发展的“国际优质认证”体系。这一认证体系要求“博士茶”全产业链做到“更好的种植方式”“更好的环境关怀”“更好的收入支持”等多个优化条件，才能在最终的“博士茶”产品上印有“国际优质认证”标签，以此获得国际市场认可。依照“国际优质认证”体系管理办法，海维尔德村“博士茶”种植户要对用地效率、施肥管理、土壤退化程度等多项指标进行量化记录。刚开始，部分种植户不理解这种做法，但随着时间推移，越来越多种植户体会到了精细化生态管理的好处。“新的管理办法要求我们做很多回顾性记录，通过统计数据来不断纠正以往的种植方法，在维护生态的同时，极大提升了生产效率。”种植户尼克拉斯表示。

　　与塞德博格地区的上百家“博士茶”种植户一样，海维尔德村也签署了“‘博士茶’和生物多样性倡议”。该倡议要求当地在发展产业的同时遵循维护生物多样性原则，比如农户不得任意扩大“博士茶”种植用地，有变更种植地需求的必须申报，同时退让相同面积的土地列入生物保护区范围等。

　　海维尔德村村民库其尔说：“之前整个地区的村民居住得很分散，大家都只在乎自己家的种植园。如今，‘博士茶’成为整个地区共同的产业，大家都要为地区的长远发展贡献力量。”如今，产区的人都认识到，“博士茶”的植株只是塞德博格地区复杂植物群落中的一种，不能为了经济收益无节制地扩大种植面积和产量，保持地区生物多样性的努力，有利于“博士茶”这种珍贵的植物一直延续下去。

　　目前，南非“博士茶”产业已拥有450多家生产企业，长期用工超过5000人，年产量的一半用于出口。通过一系列生态保护措施，南非在释放“博士茶”产业经济效益的同时，建立起可持续的产业发展模式，为当地经济注入长久活力。

　　（本报约翰内斯堡电）  

　　

　　韩国文堂里村——

　　经济发展让更多年轻人选择返乡就业

　　本报驻韩国记者  张  悦

　　位于韩国忠清南道的文堂里村，以其“鸭稻共作”的生态模式，成为韩国农业可持续发展的典范村庄之一。

　　“鸭稻共作”，顾名思义，是将鸭子圈养在稻田里实现二者和谐共生：鸭子以稻田内的杂草和害虫为食，实现为水稻天然除草、除虫的目的，而鸭子的粪便又可以成为水稻的肥料。鸭子在稻田里游动还能激发水稻生长环境的活力。通过“鸭稻共作”的模式，文堂里的农田不仅无需打农药、施化肥，还节省了除草除虫的人力，降低了农民的劳动强度，进而提高了生产效率。

　　近年来，在“鸭稻共作”的基础上，文堂里农户又探索出水稻与田螺共同种养等生态农业新模式。和“鸭稻共作”类似，这一模式实现了水稻和田螺在生长过程中的互利共生。田螺不需要额外饲料喂养，有效降低了养殖成本和难度。为了体现对生态农业的鼓励和支持，韩国农业协会和相关企业提前和稻米生产者签订销售合同，确保销售渠道畅通。

　　文堂里在探索生态农业发展模式的同时，还建立了大米从生产加工到包装销售的一体化运营体系，并通过电子商务平台不断开拓生态农产品的销售渠道。

　　文堂里还注重打造生态农产品品牌。“鸭米秋收分享节”是这里每年都举办的品牌活动。该活动以“鸭稻共作”的生态模式为主题，让城市居民在参与农活中体验回归自然的乐趣，深入了解生态农业。如今，以生态农业闻名的文堂里每年都吸引上万名游客前来参观。城市居民不仅可以购买绿色农产品，还可以参加放养鸭子、收割农作物、黑米染色、秋季抓蚂蚱、天然食品制作等丰富多彩的乡村体验活动。

　　在位于文堂里的洪城环境农业教育馆，人们不仅能了解到文堂里生态农业的发展历程，还有机会聆听农业专家的讲座。“教育馆展现着祖先们的生活面貌和智慧，让城市居民和年轻一代对环境和农业有更深入的了解，培养他们对故乡和土地的热爱。”韩国亲环境农产物义务自助金管理委员会委员长、洪城环境农业教育馆顾问朱亨鲁告诉本报记者。

　　2000年，文堂里制定了“21世纪文堂里发展百年计划”，进一步明确了未来发展方向，即以生态农业为基础，通过打造具有特色的专业生产体系确保农产品竞争力，不断拓展收入来源。同时，进一步提升农业教育水平，促进经济、环境、社会协调可持续发展，建设资源节约型生态村庄。

　　2014年，文堂里所在的洪城郡地区被确定为韩国首个有机农业特区。朱亨鲁表示，如今文堂里从事生态农业的农户年均收入约为3000万至5000万韩元（1元人民币约合172韩元），不低于城市工作的白领。经济发展了，文堂里逐步建立起更加完善的配套设施。“与其他村子相比，文堂里年轻人的比例要高很多。由于生态农村建设带来的价值感和归属感，越来越多的年轻人选择返乡就业，在田间地头实现人生价值。”朱亨鲁说。

　　（本报首尔电）  

　　

　　泰国班帕南岩村——

　　良好生态环境为增收致富提供基础

　　本报驻泰国记者  赵益普

　　泰国东北部黎府是该国重要的甘蔗产地，而黎府农欣县班帕南岩村更是因出产优质上乘的甘蔗而闻名。这里空气清新，绿油油的甘蔗地在群山掩映下，宛如一幅山水画。

　　1月末正值甘蔗收获的季节，班帕南岩村村民呵伦正带着家人在地里收割甘蔗。“种甘蔗这些年，我们家买了1辆拖拉机、1辆摩托车，生活来源主要就靠它！”呵伦家种了5莱（0.8公顷）甘蔗地，每年收获甘蔗60—80吨，按照每吨1500泰铢（1泰铢约合0.22元人民币）的价格计算，一年一季的甘蔗年收入大约有10万泰铢。

　　班帕南岩村四面环山，“帕”在当地方言中是“山石”的意思。1964年，15位农民作为第一批住户来到班帕南岩，在此种植水稻和玉米。很长时间以来，该村都是一个默默无闻的小山村。上世纪90年代，班帕南岩村村民因地制宜，开始广泛种植甘蔗。

　　“这里的土壤和气候条件都适宜种甘蔗。”班帕南岩村村长谭亚拉告诉记者，地处山区的班帕南岩村，昼夜温差大、降水充足。村里目前120户人家，几乎每家都种植了甘蔗。

　　“优质的甘蔗增加了当地人的收入，也让更多人知道了泰国东北部有这样一个风景优美的村庄，吸引众多游客前来观光。”泰国旅游局黎府分局局长谭娜万·卡西告诉记者，班帕南岩村因此成为黎府仅有的两个入选泰国“一村一品”的村庄之一。

　　农欣县社区发展处主任辛哈蓬告诉记者，以前在收割完毕后，蔗农往往就地焚烧甘蔗叶和根。后来，在政府引导下，蔗农将甘蔗叶粉碎还田，作为下一季甘蔗种植的有机肥料，这既避免了焚烧造成的空气污染，也大幅提升了土壤的活力。泰国政府为实施甘蔗叶粉碎还田的农户提供每吨鲜甘蔗92泰铢的生态补偿。据辛哈蓬介绍，现在，当地人已经普遍认识到，正是良好的生态环境才为发展甘蔗产业、实现增收致富提供基础。

　　甘蔗生长需水量很大，对灌溉提出了很高要求。以往班帕南岩村一直使用传统漫灌方式，灌溉效率低，极易造成对水资源的浪费。在当地政府的引导支持下，越来越多的村民购买滴灌喷头和雾化灌溉喷头，还在村里修建了蓄水池，将雨季的雨水收集起来留待旱季使用。在黎府皇家大学的倡议下，部分村民也开始尝试使用太阳能电板来驱动灌溉系统。这些做法有效提升了甘蔗产业发展的节能环保水平，确保灌溉效率最大化。

　　黎府等泰国东北部地区是泰国甘蔗渣发电厂的主要分布地。在泰国政府号召下，当地尝试开发甘蔗渣发电技术，在扩大蔗农利润的同时，也提高了生态效益。2020年12月31日，泰国能源部宣布将在2021年加大投资，加速推动沼气发电和生物发电项目，其中甘蔗渣全年发电量预计将达75兆瓦。这对以班帕南岩为代表的“甘蔗村”无疑是一项利好消息。

　　近年来，泰国政府在甘蔗产区不断挖掘当地的旅游资源，同时推广甘蔗生产乙醇、发电等技术，让生态农业创造更大经济效益，促进农民增收。 

　　（本报黎府电）  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 18 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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