据新华社首尔3月14日电 （记者田明、杜白羽）韩国国务总理丁世均14日在首尔表示，政府将从15日开始在两周内全力以赴防疫，力争使单日新增新冠肺炎确诊病例数降至300以下。

在当日召开的韩国中央灾难安全对策本部会议上，丁世均宣布，为实现上述目标，自15日起的未来两周内，韩国首都圈地区及其他地区将分别处于“特别防疫对策期”和“遵守防疫守则特别期”，政府将对全国范围内易造成疫情传播的人员密集场所展开防疫隐患集中排查。

丁世均在会上呼吁韩国民众积极接种新冠疫苗。他说，为确保上半年完成为1200万人口接种第一剂新冠疫苗的目标，政府将不断补充完善现有接种方案。按计划，到今年9月政府将为3200万至3600万人口接种新冠疫苗，到今年11月实现“群体免疫”。

韩国现行防疫响应级别分为5级，从低到高是1级、1.5级、2级、2.5级、3级。目前该国首都圈和非首都圈的防疫响应级别分别为2级和1.5级。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 17 版）

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