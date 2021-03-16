本报驻意大利记者 韩 硕

3月的希腊哈尔基岛万物复苏，岛上五颜六色的小房子在蔚蓝色爱琴海的映衬下显得格外温馨浪漫。

近日，希腊政府正式实施“无新冠肺炎岛屿计划”，计划通过大规模接种疫苗的方式，在爱琴海岛屿和爱奥尼亚海岛屿创建无新冠肺炎疫情的安全地区，助力当地旅游业复苏。该计划将在5月2日之前落实完毕。截至目前，希腊政府已经派出320个“疫苗接种小组”为相关小岛居民接种疫苗。

哈尔基岛位于爱琴海南部，岛上有大约300名永久居民。由于疫情，岛上游客减少了60%。哈尔基市市长弗拉加基斯是岛上第一个接种疫苗的人，他说：“旅游业的黯淡对经济造成了沉重打击。随着疫苗接种计划逐步推广，我们的小岛有望很快成为安全的旅游目的地。”

根据计划，第一阶段希腊政府将在永久居民总数不到1000人的40个小岛上展开疫苗接种工作，如东爱琴海的卡斯特洛里佐岛等。小岛居民全民接种，不受年龄和群体限制。

“我们一家人毫不犹豫在接种名单上签了字。接种疫苗，才能更好保障安全。”哈尔基市民利瓦尼乌说，“国家决定将我们这些偏远的小岛居民作为优先接种对象，这是无比珍贵的礼物。”

除了小岛，在克里特岛、罗得岛和科孚岛等希腊的大型岛屿，疫苗接种工作也在积极准备中。希腊卫生部负责初级卫生保健的秘书长西米斯托洛斯说，到4月底，除了大型岛屿外，其它岛屿的所有居民都将完成接种新冠疫苗，帮助希腊在今年夏天安全开启旅游季。

（本报罗马3月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 17 版）

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