本报驻美国记者 张梦旭

美国密西西比州首府杰克逊市2月中旬出现的供水危机仍在继续。此前，极寒风暴导致杰克逊市供水厂的关键设备被冻结，水压急剧下降。目前水压逐渐恢复正常，但多处水管管道爆裂，修复进展缓慢。

据美国国家广播公司网站报道，在危机最严重的时候，杰克逊市至少有4万居民家中停水。杰克逊市供水系统已有100多年历史，老化的设备无法承受水压的快速变化。维修人员经常刚修好一处破损，几米外的管道又发生爆裂。大量破裂的碎片进入管道，造成水质污染。

《纽约时报》报道称，2018年的严寒天气也曾导致该市几条主要供水管道冻结，部分居民家中供水中断，学校停课。几年前，该市饮用水还被发现铅含量超标。报道指出，杰克逊市基础设施老化，要解决该问题至少需要投入20亿美元，此后每年还需3亿美元。杰克逊市25%的居民生活在贫困线以下，市财政状况堪忧。密西西比州众议员克鲁德普表示，该市基础设施一直存在问题，但历届州政府都在推卸责任，不愿意解决问题。

《纽约时报》报道说，密西西比州广泛存在的种族问题也是导致供水危机和救援缓慢的因素之一。杰克逊市人口中16%是白人，82%是非洲裔。非洲裔居民普遍收入较低，城市税收不断下降，导致市政基础设施缺乏维护。密西西比州当地媒体认为，这是数十年来密西西比州政府不作为和种族主义政治的结果。白人占主体的州政府与非洲裔占主体的市政府长期不和，致使该市常年缺乏用于基建和救灾的资金。

（本报华盛顿3月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 17 版）

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