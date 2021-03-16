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加快数字转型  促进经济复苏（经济透视）

詹姆斯·比利亚富埃特  托马斯·埃布尔
2021年03月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　谷歌和淡马锡不久前共同发布的报告指出，疫情防控期间，东南亚1/3的消费者转向在线平台，其中教育、购物以及信贷等领域最受欢迎。随着人们日常活动加速向线上转移，数字技术在经济复苏中的作用与日俱增。

　　数字技术正给社会发展带来巨大好处。订购、支付、物流等手段不断创新，信息和算法为中小微企业和个人创造了新机遇，搜索引擎、智能手机和应用提高了便利性和效率，使按需服务和私人定制成为可能。

　　亚洲处于数字技术发展的中心。2019年，该地区B2C数字平台收入达1.8万亿美元，约占全球总收入的一半。其中中国的收入最多，为1.2万亿美元。同年，亚洲数字收入增长16.1%，高于美国的9.5%和欧元区的8.4%。亚洲拥有全球规模最大的数字消费者，全球32亿数字消费者中60%来自亚洲，但在人均支出和数字渗透率等方面仍有待提高。

　　亚洲开发银行近期报告认为，加速数字化转型有助于促进全球产出、就业和贸易。报告显示，2021—2025年，如果全球数字产业规模扩大20%，全球平均年产出将增加4.3万亿美元。就亚太地区来说，未来5年，每年将获得超过1.7万亿美元的经济红利，新增约6500万个就业岗位，区域贸易有望每年增加1万亿美元。

　　具体而言，数字技术可助力公共服务，提供远程医疗服务，提高应对突发卫生事件的能力，更好地制定社会援助方案。在菲律宾，一项紧急粮食计划利用创新的数据分析绘制“贫困地图”，识别弱势群体。数字技术还可帮助各国通过身份认证、社交媒体等识别、记录、提供新冠疫苗。世界各国政府普遍利用数字设备和应用，追踪感染者及其接触者，强化健康监测。随着各经济体重新开放，技术和实时数据可用于管控疫情传播风险。

　　基于无纸化和数字系统的物流能促进贸易流，确保关键物资的送达，区块链技术可用于简化边境管理。更重要的是，数字系统及相关法规可以升级金融服务和拓宽数字支付选择，有助于提供安全可靠的支付和金融交易，支持市场流动性并降低金融风险。随着数字技术运用的不断深化，中小微企业还可以进行一系列在线业务实践，提高生产规模、效率，扩大市场。

　　总之，随着亚太地区经济逐步复苏，数字技术有助于各经济体安全地重新开放，保障复苏的包容性和可持续性。为此，该地区需进一步加强互联互通。除了不断普及技术应用，在建设数字基础设施、促进公平竞争、加强劳动保障以及强化网络数据安全等方面，仍需政策支持和改革。数字教育和培训也需不断提质增效，对就业者进行再教育、再培训，为未来做好准备。

　　（作者分别为亚洲开发银行经济研究和区域合作局高级经济学家、可持续发展和气候变化局开发领域数字技术主任）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 17 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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