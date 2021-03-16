新华社北京3月15日电 （记者许可、董雪）针对有关方面近日发表涉港联合声明，外交部发言人赵立坚15日表示，中方敦促有关方面恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

当日例行记者会上，有记者问：3月12日，七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表就中国全国人大通过关于完善香港特区选举制度的决定发表联合声明，中方对此有何回应？

赵立坚说，针对近日少数国家恶意诋毁中国全国人大关于完善香港特区选举制度的决定，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

他说，中国全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、维护香港长治久安的重大举措，完全合宪合法、正当合理，将为全面落实“爱国者治港”提供更加坚实的制度保障，更好地维护香港社会的整体利益和根本利益，促进香港民主制度稳步向前发展，确保“一国两制”实践行稳致远。这是包括香港同胞在内的全中国人民的共同意愿。

“我要再次强调，香港是中国的特别行政区，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政。”赵立坚说，“中方敦促有关方面正视香港已回归中国24年的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手干预香港事务、干涉中国内政。中方维护国家主权安全发展利益、维护香港长期繁荣稳定的决心和信心坚定不移。”

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 04 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)