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中国常驻联合国副代表呼吁推动叙利亚危机早日结束

2021年03月16日05:12 | 来源：新华网
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新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会叙利亚政治问题视频公开会上发言，呼吁推动叙利亚危机早日结束。

耿爽说，叙利亚危机爆发已经整整十年。十年间，叙利亚经受了非法入侵、外部占领之害，恐怖主义、单边制裁之痛，国家发展进程几乎陷于停滞，人民生活处于水深火热之中。安理会应大力推动叙利亚危机早日结束，缓解叙利亚人民的苦难。

第一，坚持政治解决的大方向。中方支持联合国特使继续推动落实安理会第2254号决议，推进叙利亚宪法委员会工作，呼吁叙利亚各方同特使保持沟通，在现有共识基础上深入开展政治对话，早日取得进展。叙利亚危机各相关方应积极响应联合国秘书长全球停火倡议，稳定叙利亚安全局势，为政治解决创造条件。中方欢迎俄罗斯、卡塔尔、土耳其成立叙利亚问题三方协调机制，欢迎有关阿拉伯国家积极考虑叙利亚重返阿盟。

第二，遵循《联合国宪章》宗旨和原则。多年来，对叙利亚领土的非法侵略、占领、袭击导致叙利亚和整个地区动荡不安。中方注意到前段时间有关国家对叙利亚实施空袭、发射导弹，叙利亚常驻联合国代表已向安理会主席致函表达关切。中方呼吁有关各方尊重叙利亚的主权、独立和领土完整，避免给叙利亚局势增加新的复杂因素。国际社会应致力于促进叙利亚社会的团结与包容，拒绝一切分裂意图和行动。

第三，加强叙利亚境内反恐合作。在叙利亚西北部，恐怖分子盘踞一方，频繁发动袭击，导致平民伤亡。国际社会应支持叙利亚政府捍卫国家安全、打击境内恐怖主义势力的努力。

耿爽表示，推进叙利亚政治进程，恢复叙利亚和平与安宁需要叙各方和国际社会加强对话，凝聚共识，通力合作。一味制裁、施压只会引起强烈反弹，制造更多对抗，加剧、延长冲突，给当事国人民带来更多苦难，无法从根本上解决问题。他强调，叙利亚的未来掌握在叙利亚人民自己手里。安理会和国际社会应坚持“叙人主导、叙人所有”原则，为早日实现叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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