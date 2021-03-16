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蒙古国强沙尘暴和暴风雪致死人数升至10人

2021年03月16日00:22 | 来源：新华网
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　　新华社乌兰巴托3月15日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国紧急情况总局15日17时通报说，两天来的强沙尘暴和暴风雪天气致死人数已上升至10人，另有11人仍处于失踪状态。

　　13日以来，蒙古国部分地区风速达到每秒20至24米，有时达到每秒30至34米；北部地区形成暴风雪，冰雪交加；戈壁草原地带则形成强沙尘暴。首都乌兰巴托市14日也遭受了强沙尘暴袭击。

　　强沙尘暴和暴风雪导致蒙古国后杭爱、中戈壁等多个省共报告10人死亡、590人走失，截至15日17时已找到579人，仍有11人失踪。10名死者中有一名5岁儿童。

　　强沙尘暴还导致58座蒙古包和121处房屋、栅栏被摧毁，数千头牲畜走失。东部地区部分输电线路损坏并导致当地断电。

　　蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔在当天举行的国家大呼拉尔春季例会开幕式上说，14日的极端恶劣天气使全国多个省份进入自然灾害状态，并呼吁向牧民提供紧急救援。

　　气象专家表示，蒙古国此次强沙尘暴的强度和持续时间均超过以往年份，牧民应尽量不出门，不走远路，看管好儿童。

(责编：曹昆、岳弘彬)

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