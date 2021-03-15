新华社柏林3月15日电（国际观察）德国执政党关键州落败 默克尔接班人或受影响

新华社记者张远 任珂

德国巴登-符腾堡州（巴符州）与莱茵兰-普法尔茨州（莱法州）14日举行州议会选举，拉开德国“超级选举年”大幕。初步结果显示，已连续执政超过15年的德国总理默克尔所属的基督教民主联盟（基民盟）在两州均遭受重挫，得票率创历史低点。

分析人士指出，基民盟表现不佳的部分原因是，近期抗疫不力和“口罩丑闻”发酵导致其在联邦层面的支持率走低。若这一趋势持续，或将引发连锁反应，甚至影响默克尔“接班”人选。

双州落败

今年德国将举行一系列重要选举。按照日程，3月至9月，巴符州、莱法州、萨克森-安哈尔特州、梅克伦堡-前波莫瑞州、图林根州以及首都柏林共6个州一级行政单位将陆续举行州议会选举，联邦层面还将于9月26日举行联邦议院选举。3月14日的两州选举被视作联邦议院选举的前哨战。

根据德国媒体15日发布的初步选举结果，在巴符州，绿党以32.6%的得票率居首位，基民盟得票率为24.1%，社会民主党（社民党）为12.7%。在莱法州，社民党得票率是35.7%，基民盟为27.7%，绿党为9.3%。

相较2016年的州议会选举结果，基民盟在巴符州和莱法州的得票率分别下降2.9个和4.1个百分点，达到历史低点。德国媒体评价基民盟遭遇“历史性的失利”，并认为此次两州选举结果可能“重塑政治版图”，并影响9月联邦议院选举。

失利原因

基民盟秘书长保罗·齐米亚克14日晚发表声明，将选举失利原因归结为三点：一是绿党在巴符州、社民党在莱法州先前持续执政，其地方领导人积聚了足够高的人气；二是基民盟受到近期“口罩丑闻”的拖累；三是民众不满基民盟的疫情应对表现。

今年3月以来，基民盟与其姊妹党基督教社会联盟（基社盟）的3名联邦议院议员因卷入在政府口罩采购过程中收受好处费的丑闻而辞职。该事件引发民众对基民盟和基社盟的信任危机。

基民盟作为执政党在近期疫情应对方面也受到民众诟病。现阶段，德国正处在第三波新冠疫情初期，不少人抱怨政府抗疫政策在“封城”和开放之间反复摇摆，疫苗供应未能得到足够保障，疫苗接种优先顺序过于死板，致使疫苗接种进度缓慢。

观察人士指出，基民盟在联邦层面的民调支持率走势大致与德国疫情形势正向关联。去年夏天德国疫情呈现较好态势时基民盟支持率接近40%，而最近一个月则降至33%左右。尤其在“口罩丑闻”曝光后，基民盟支持率进一步下滑。

接班竞逐

不少分析人士认为，基民盟在州议会选举选情走低，或将影响默克尔的“接班”人选。

基民盟与基社盟组成的联盟党党团是德国联邦议院第一大党。由于基社盟是巴伐利亚州的地方性政党，基民盟在联盟党中占主导地位，因此基民盟党主席有较大几率成为未来总理。德国历史上多位总理都曾担任基民盟党主席，而基社盟成员从未出任过总理。

默克尔已明确表示今后不再出任总理，这意味着德国在今年9月的联邦议院选举后将进入“后默克尔时代”，“接班”问题备受关注。今年1月，基民盟在全国党代会上选举北莱茵-威斯特法伦州（北威州）州长阿明·拉舍特为党主席。

从惯例上讲，拉舍特本该是基民盟和基社盟共同推举的总理候选人。但有分析人士说，基民盟在巴符州和莱法州选举失利，恐将使拉舍特的号召力受损，增加“接班”问题的悬念。

近期多份民调显示，基社盟党主席、巴伐利亚州州长马库斯·泽德在应对疫情中表现抢眼，成为民众心目中的最佳总理人选。虽然泽德在接受媒体采访时一直回避竞选总理的问题，强调自己的位置在巴伐利亚，但德国一些媒体分析指出，泽德或是在等待时机，若基民盟在州选举中接连表现欠佳，他可能就会出山竞选总理。

(责编：崔越、杨牧)