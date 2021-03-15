新华社洛杉矶3月14日电 综述：群芳竞艳第63届格莱美音乐奖

新华社记者高山 黄恒 谭晶晶

第63届格莱美音乐奖14日晚在美国洛杉矶举行。群芳争艳的女性艺术家包揽了最受瞩目的年度专辑、年度制作、年度歌曲和年度新人4大通类奖项。流行歌手碧昂丝和泰勒·斯威夫特更是写下格莱美奖历史新纪录。

获得本届格莱美6项提名的斯威夫特最终夺取了年度专辑奖，成为格莱美史上第一位3次夺得最佳年度专辑奖的女歌手，她此前曾在2010年和2016年夺得过此奖项。

在上届格莱美上一鸣惊人横扫4大通类奖项的美国歌坛新生代女歌手比莉·埃莉什，本次再度拿下年度制作奖。

年轻女歌手H.E.R.则凭借《我无法呼吸》摘取了年度歌曲奖。这首歌是为纪念在去年5月遭白人警察暴力执法致死的美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德而创作的，该事件在全美各地引发了大规模抗议浪潮。

最佳新人奖由非洲裔女歌手梅甘·乔文·露丝·皮特获得，她是22年来第一个夺得此奖项的嘻哈歌手。

以9项提名领跑本届格莱美的碧昂丝最终摘取了其中4个奖项，包括最佳R&B歌手、最佳说唱歌手、最佳说唱歌曲以及与9岁女儿共同夺得的最佳音乐录影带奖。尽管她本次没有斩获4大通类奖项，但4个新获得的奖项使她历年所获格莱美奖数量累计升至28个。碧昂丝因此超越了有“蓝草音乐皇后”美誉的乡村音乐女歌手艾莉森·克劳斯，成为夺得格莱美奖次数最多的女歌手。

格莱美音乐奖是由美国国家录音艺术与科学学院主办的一年一度的美国音乐界最大盛会，被形象地称为“音乐奥斯卡”。本届格莱美奖的80多个奖项，以2019年9月1日至2020年8月31日发行的音乐作品为评选对象。

由于美国新冠疫情持续，本届格莱美奖颁奖礼被从原定的1月31日推迟至3月14日举行，主办方在举办地洛杉矶会展中心内外还采取了一系列严格防疫措施。众多音乐界艺术家上台表演的现场并无观众。

(责编：崔越、杨牧)