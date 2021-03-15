人民网北京3月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：3月12日，七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表就中国全国人大通过关于完善香港特区选举制度的决定发表联合声明，中方对此有何回应？

赵立坚：针对近日少数国家恶意诋毁中国全国人大关于完善香港特区选举制度的决定，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

中国全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、维护香港长治久安的重大举措，完全合宪合法、正当合理，将为全面落实“爱国者治港”提供更加坚实的制度保障，更好地维护香港社会的整体利益和根本利益，促进香港民主制度稳步向前发展，确保“一国两制”实践行稳致远。这是包括香港同胞在内的全中国人民的共同意愿。

我要再次强调，香港是中国的特别行政区，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政。在英国殖民统治150多年间，香港居民一直是港英政府打压的对象，没有任何人权民主可言。试问，这一期间，七国集团为什么不关心一下香港的人权和民主？中方敦促有关方面正视香港已回归中国24年的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手干预香港事务、干涉中国内政。中方维护国家主权安全发展利益、维护香港长期繁荣稳定的决心和信心坚定不移。

《环球时报》记者：我们注意到，中国等发展中国家在联合国人权理事会第46届会议上多次作共同发言，指出一些西方国家存在严重侵犯人权问题。你能否介绍进一步相关情况？

赵立坚：日前，联合国人权理事会第46届会议举行议题四一般性辩论。中国等发展中国家多次作共同发言，对一些国家在人权领域奉行双重标准的错误做法提出批评。

一些国家自封人权“判官”，热衷充当别国人权事业的“教师爷”，却对自身严重人权问题视而不见。他们将“人权”作为横行霸道、政治操弄的工具，同时极力掩饰本国人权斑斑劣迹。如果他们真的关注人权、希望保护人权，就应该做好以下几件事：一是采取有效措施防控疫情，保护民众生命和健康，确保疫苗全球公平分配；二是正视自己国内根深蒂固的种族歧视、执法人员暴力执法、侵犯难民移民权利等问题；三是帮助发展中国家实现可持续发展，在全世界消除贫穷、饥饿、疾病；四是停止干涉别国内政，取消针对发展中国家的单边制裁措施；五是停止在海外军事行动中滥杀无辜，并追究肇事者责任；六是深刻反省殖民和侵略历史，及其给有关国家人民带来的深重苦难。

中方一贯主张在人权领域开展建设性对话与合作，反对将人权问题政治化和搞双重标准。我们敦促有关国家采取实际措施改善本国人权状况，为国际人权事业健康发展做些实事。

《北京青年报》记者：3月12日，古巴代表64个国家在联合国人权理事会第46届会议上做共同发言，支持中方在涉疆问题上的立场，敦促有关方面停止利用涉疆问题干涉中国内政。中方对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，个别国家在涉疆问题上不断制造谎言，诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力。广大友好和发展中国家秉持客观公正立场，多次在多边场合共同发声，支持中方在涉疆问题上的立场和举措。在人权理事会第46届会议上，古巴代表64个国家做共同发言，主张各方通过建设性对话与合作促进人权与保护人权，坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，强调新疆是中国不可分割的一部分，敦促有关方面恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止任何借人权问题遏制发展中国家发展的行径。此外，还有不少国家在人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉疆问题上的正义立场。

我要强调，涉疆问题根本不是什么人权问题，其实质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。新疆地区从来就不存在所谓“种族灭绝”“强迫劳动”和“宗教压迫”。这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。广大发展中国家在联合国人权理事会发出压倒性的正义声音，同少数国家歪曲事实、无端指责中国形成鲜明对照。这充分反映了人心向背，也再次表明谎言终究是谎言，经不起事实检验。我们奉劝这些国家摒弃意识形态偏见，停止在人权问题上搞政治化和双重标准，停止利用涉疆问题损害中国利益、干涉中国内政。

彭博社记者：3月13日，美国防长奥斯汀表示，美国及其盟友的目标是确保拥有能力同行动计划，来对中国或其他任何希与美较量的国家构成可信的威慑。中方对此有何评论？

赵立坚：中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界和平力量的增长，是世界的机遇，而非挑战。中方始终坚定维护的是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是个别国家为维护自身霸权所定义的国际秩序，在全球化时代，以意识形态划线，拉帮结派，搞针对特定国家的小圈子，才是对国际秩序的破坏，终究不得人心，也没有出路。

美方应该端正心态，客观理性地看待中国和中美关系，停止干涉中国内政，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

路透社记者：美日印澳四边机制首次峰会于3月12日举行，美国总统国家安全事务助理沙利文称四边机制领导人讨论了中国带来的挑战并相信四个民主国家联手可以超越一个威权国家。中方对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，个别国家热衷于渲染煽动所谓的中国挑战，挑拨地区国家间，特别是他们同中国的关系，但他们的所作所为逆转和平发展合作的时代潮流，违背地区国家和人民的共同心愿，既不受欢迎，也不会得逞。国家间的交往合作应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，而不应针对第三方或损害第三方利益。有关国家应该摒弃陈旧过时的冷战思维和意识形态偏见，不搞封闭排他的小圈子，多做有利于地区国家团结合作和地区和平稳定的事。

塔斯社记者：昨天中国外交部驻香港特派员公署发布了声明，从本月15日开始对已经接种中国疫苗的外籍人员提供了入境便利。请问这些措施是只适用于从香港入境，还是从其他所有内地城市入境也可以享受便利？已经接种疫苗的入境人员需不需要隔离？

赵立坚：为有序恢复中外人员往来，自2021年3月15日起，中方对已接种中国生产的新冠肺炎疫苗，并持疫苗接种证明材料的外籍人员提供来华签证便利。中方关于搭乘航班赴华人员须凭新冠病毒核酸检测及血清抗体检测双阴性证明乘机的要求不变，有关人员入境后应遵守中方关于隔离观察的相关规定。中方愿与其他国家积极开展接种疫苗互认工作。

巴通社记者：3月12日，巴基斯坦正义运动党领导的执政联盟支持的候选人萨迪克·桑吉拉尼成功连任巴参议院主席。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对桑吉拉尼主席成功连任表示祝贺，相信巴基斯坦参议院将继续为发展中巴友好合作作出新的贡献。

今年是中巴建交70周年。中方愿同巴方一道，促进两国之间的交流与合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系取得新的更大发展。

澎湃新闻记者：据报道，新加坡总理李显龙日前接受BBC采访时称，疫苗不分国籍，没有任何依据可以凭生产国就断言中国疫苗必定好或不好。中国有科兴、国药的疫苗，他们有优秀的科研人员。相信他们有能力生产好的疫苗。中方对此有何评论？

赵立坚：疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界、造福全人类。无论是哪个国家的疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。中方将继续同各方一道，反对搞疫苗民族主义，不接受制造“免疫鸿沟”，努力推进疫苗在全球范围内的公平分配，携手各国共同战胜疫情。

南华早报记者：我们关注到中国驻缅甸使馆就缅甸最新的形式发表了声明，请问中方如何看待目前缅甸出现反对中国公司的声音和示威，请问中方会否安排撤侨？

赵立坚：关于缅甸局势，我们希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进国内民主转型进程。当务之急是防止发生新的流血冲突，尽快实现局势缓和降温。

关于缅甸中资企业遭打砸抢烧事件。这次事件性质十分恶劣。事件发生后，中国驻缅甸大使馆第一时间同缅甸中国企业商会和相关企业取得了联系，迅速要求当地警方采取有力措施，保障中资企业及人员安全。缅方已向涉事地区增派警力和消防力量，加强现场治安处置。中方将继续敦促缅方采取切实措施制止一切暴力行为，依法查处相关肇事者，确保在缅中资企业和人员的生命和财产安全。

我想强调，中缅经贸合作始终基于互利共赢原则，有利于缅经济社会发展，惠及缅当地民众。这些不法分子的行为不符合缅甸和缅甸人民的利益。我们呼吁缅甸民众合法表达诉求，不被煽动和利用，以免影响中缅友好大局。

关于中方是否考虑撤侨的问题，中方密切关注缅甸局势的发展，对中方机构和人员安全受到影响非常关切。中方希望缅方采取切实措施，保护在缅中国公民的安全，坚决避免类似事件再次发生。同时我们提醒在缅中国公民，提高安全防范意识，加强自身防范措施。

印度广播公司记者：你之前提到，中国会为已接种中国疫苗的人士提供签证便利，疫苗不分国籍。那么，中国是否会考虑接受世卫组织批准的辉瑞、阿斯利康和强生疫苗？中国未来是否也会为接种了世卫组织认可疫苗的人提供签证便利？

赵立坚：我理解你提出的有关问题。有关疫苗企业应该向中方有关部门提出申请。中方有关部门会依法合规地作出决定。

印度广播公司记者：据报道，中国驻巴基斯坦使馆发布通知称，将为接种中国疫苗的人提供签证便利，你能否确认这一消息？中方就疫苗互认以及疫苗护照等相关事宜同多少个国家进行了接触？

赵立坚：刚才我已经提到了，请大家关注中国有关使馆发布的公告，因为具体的国家有不同的措施。关于你提到的中国驻巴基斯坦使馆的有关措施，我目前还不掌握相关情况。请你继续关注中国相关使馆网站上发布的公告。关于你提到的第二个问题，我目前没有更多的信息向你提供。

俄新社记者：针对中国商务代表团访问克里米亚，今天，乌克兰议员拉比诺维奇表示，这是中国对乌克兰决定将中国企业收购的航空发动机制造商马达西奇国有化的回应，并称这显示中国在克里米亚问题上的立场发生改变。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在克里米亚问题上的立场是一贯的。我们希望有关方通过对话协商妥善解决该问题。中国一些企业基于历史联系和现实合作需求，本着市场原则同克里米亚开展合作和交流。不应将商业活动政治化。

彭博社记者：刚才你回答涉缅甸问题时提到，中国要求缅甸警方保护中国企业，你能否证实这一信息？

赵立坚：对。

追问：那么，中方上述行为是否构成对缅甸内政的干涉？中国一向表示不干涉别国内政，你能否帮助我理解，中方此举没有构成对缅甸内政的干涉？

赵立坚：你问的这个问题，我都感到非常的可笑。一国政府当然有责任确保外国公民、外国企业在本国的安全。当中国公民的安全受到威胁时，中国驻外使领馆要求当地政府、当地警方保护本国公民和机构的安全，这是再正常不过的事。我倒想问一问，这怎么就干涉缅甸的内政了？

湖北广播电视台记者：据报道，12日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法庭法官做出裁决，驳回孟晚舟在引渡案中采用华为员工证词的请求。理由是，该法官认为华为员工的证词与美国的有关指控相矛盾。菲律宾外长洛钦13日发推特称：“为什么法官可以选择被告想做的辩护和能提供的证词？”中方对此有何评论？

赵立坚：事实早已证明，孟晚舟事件就是一起彻头彻尾的政治事件。我们敦促加方立即纠正错误，释放孟晚舟女士，并切实保障她的正当合法权益。

法新社记者：中方是否担忧自己在缅甸的投资？

赵立坚：刚才我已经就缅甸问题充分表明了中方的立场。中国与缅甸是山水相连的胞波兄弟，是同甘共苦的命运共同体。中国对缅甸友好政策面向全体缅甸人民。对华友好也是缅甸各界的共识。

中国和缅甸之间开展经贸合作，始终基于互利共赢原则，尤其注重惠及缅甸当地民众。中国在缅甸企业为当地创造了大量的就业机会，促进了缅甸经济和社会的发展。我们希望缅方能够进一步采取相应的有效的措施，确保在缅甸中国企业和人员的生命和财产安全。我们也呼吁缅甸民众合法表达诉求，不要被煽动和利用，不要破坏中缅友好合作。

日本NHK记者：第一，据报道，围绕朝鲜核问题，美国拜登政府从上个月开始寻求与朝鲜接触，但目前没有得到回应，中方有没有斡旋朝美对话的想法？第二，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀在访问日韩前，联名在《华盛顿邮报》撰文批评中国称，“一些国家企图挑战国际秩序。尤其是中国不惜动用力量为所欲为。”中方对此有何评论？

赵立坚：关于朝美接触。中方注意到有关报道。中方支持朝美对话接触，支持有关方开展双多边对话。各方应共同努力，延续当前半岛和平稳定局面，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，不断推进半岛问题政治解决进程。中方愿继续为此发挥建设性作用。

关于第二个问题。我想强调，任何国家之间的合作，都应秉持开放包容理念，而不是固守零和博弈思维；都应多做有利于地区和平、稳定与繁荣的事。你提到的个别人的言论，说到底这都是所谓“中国威胁论”的陈词滥调，注定被扫入历史的垃圾堆。戴着有色眼镜只会让人迷失正确方向，死守冷战思维只会害人害己。

彭博社记者：美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中国企业对美国家安全构成威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：美方的做法毫无事实依据，也毫无道理。美国政府为了维护美科技垄断和霸权地位，泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业，这是对美方一贯标榜的市场经济原则的完全否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。

美国利用其先进科技优势，通过安装“后门”等方式，对包括盟友在内的世界其他各国进行大规模、无差别的窃听窃密，美国是地地道道的“窃听帝国”“窃密帝国”和“黑客帝国”。美国的做法严重损害和威胁他国安全。对此，美国还是有点自知之明吧。

我们希望美方停止对中国企业的无理打压，为中国企业经营投资提供公平、开放、公正、非歧视的环境。

(责编：崔越、刘慧)