新华社北京3月15日电 一些欧洲国家日前陆续宣布全面或部分暂停使用阿斯利康公司的新冠疫苗。

爱尔兰卫生部14日证实该国暂停使用阿斯利康公司新冠疫苗。当天上午，爱尔兰卫生部副首席医疗官罗兰·格林在一份声明中说，爱尔兰国家免疫顾问委员会13日晚收到一份来自挪威药品管理局的报告，报告说又发现4名挪威成年人在接种阿斯利康疫苗后出现严重血栓情况。虽然阿斯利康疫苗与血栓之间的联系还没有定论，但为了预防起见，爱尔兰国家免疫顾问委员会建议暂时推迟阿斯利康疫苗在爱尔兰的接种计划。

荷兰和意大利北部皮埃蒙特区当天也暂停了该款疫苗的接种。意大利皮埃蒙特区一名教师接种该款疫苗后死亡，当地正在调查死因是否与接种疫苗有关。

此前一周，欧洲多地报告接种阿斯利康疫苗后出现血栓甚至死亡的案例。

丹麦、挪威、冰岛、保加利亚等国暂停接种该公司疫苗。奥地利、意大利、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和罗马尼亚先前停用相关批次的阿斯利康疫苗。

阿斯利康新冠疫苗由英国、瑞典合资制药企业阿斯利康和英国牛津大学联合研发。阿斯利康公司坚称该公司新冠疫苗“安全”。

阿斯利康14日发表声明说，没有证据公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗会导致血栓等症状的风险升高。据介绍，研究人员分析了在欧盟和英国接种这款疫苗超过1700万人的安全数据，无论是按年龄段、性别或国家等分组来看，都没有证据表明肺动脉栓塞、深静脉栓塞或血小板减少症风险上升。

阿斯利康还表示，该公司以及欧洲卫生机构正对这款疫苗质量进行额外检测，至今没有发现值得关注的问题。（记者：张家伟、张琪、孙毅飞、郭倩；剪辑：沈浩洋、张天朗；编辑：马晓燕、唐志强）

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