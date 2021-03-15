人民网华盛顿3月14日电 （记者李志伟）中国驻美国大使崔天凯3月14日在《南华早报》网站发表题为《确保“爱国者治港”，稳固“一国两制”》的署名文章。文章认为，中国十三届全国人大四次会议就完善香港特别行政区选举制度作出了决定，这一举措的核心意义是从制度上确保“爱国者治港”，保障“一国两制”实践行稳致远。

崔天凯在文章中表示，作为中国最高权力机关，全国人民代表大会从宪制层面完善香港选举制度，完全符合宪法和香港基本法，正当性、权威性无可争议。对管治者的爱国立场和政治资格做出严格要求是世界通行做法，美国对一般公民的政治效忠就有明确要求，对公职人员的政治效忠更是有严格要求。

崔天凯认为，换个角度看，正是因为香港选举制度机制存在明显缺陷，“爱国者治港”得不到全面落实，才给了一些人可乘之机。近几年来特别是2019年“修例风波”以来，一些势力通过各类选举进入特区治理架构，利用这些平台或公职身份进行反中乱港活动，他们甚至预谋通过选举掌控立法会主导权、夺取香港管治权。如果这发生在美国，大家会做何反应呢？不久前发生的事已经给了我们答案。

崔天凯表示，有人“很担心”香港的民主会受到损害。这完全是多虑。要知道香港在殖民统治150多年间没有任何民主可言，回归后才真正开启了民主发展进程，香港居民开始享有前所未有的民主权利。此次完善香港选举制度，将会形成一套符合香港实际情况、体现社会整体利益的新的民主选举制度，也依法保障香港同胞广泛的、均衡的政治参与，依法保障香港永久性居民依法享有的选举权和被选举权。

崔天凯强调说，完善选举制度不是否定和放弃“一国两制”，而正是要回归“一国两制”的初心，确保其在正确方向上向前发展。在此基础上，香港才能平靖乱源、减少内耗、聚焦解决发展和民生问题。完善选举制度是为了保障香港民主制度更健康、更顺利地发展。倒是那些动辄鼓吹民主的人，不是将一己之民主模式强加于别人，就是打着民主旗号干涉别国内政，完全违背民主的要义。

崔天凯认为，香港会在矫枉纠偏中由乱至治。这对包括在港投资兴业和生活的美国人在内的各方而言，是机遇和福音。

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