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苦难中追逐体育梦——叙利亚危机十周年记

2021年03月15日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革3月15日电 （记者郑一晗、汪健）2021年3月15日，叙利亚危机爆发十周年。战乱令叙利亚人饱尝苦难，对体育爱好者来说，在这片满目疮痍的国度里，一块平整的运动场都是一种奢侈。

　　然而，有这样一群叙利亚年轻人，他们在逆境中坚持梦想，用体育精神与苦难抗争。20岁的吉亚斯·扎姆祖姆就是其中之一。

　　读中学时，扎姆祖姆在一次炮击中受伤，被迫截肢让这个喜爱打篮球的少年一度消沉，以为自己再也无法回到篮球场。

　　偶然的机会让扎姆祖姆结识一群同样身体残疾的青年，他们组成轮椅篮球队，一起训练、比赛，同时也一起挑战身体极限，分担压力和困难。

　　“如果没有篮球，我可能会一直在家里消沉下去。篮球改变了我，让我重新和社会联结了起来。”扎姆祖姆说，现在他的移动速度、投篮精准度不比身体健全的人差，在运动中他找回了乐观和自信。

　　十年来，叙利亚的残疾人数量大幅增加。联合国2020年发布的统计显示，叙利亚12岁以上的人口中27%存在残疾，总数约370万。

　　球队心理咨询师海法·曼苏尔告诉记者，这些年轻人在追逐梦想的同时，还背负着养家糊口的压力，他们都是家里的顶梁柱。沉重的经济负担让很多体育爱好者难以走上职业化道路，而叙利亚恶劣的局势、西方国家的经济封锁，都让体育行业难以获得资金扶持。

　　在叙利亚东北部哈塞克省，同样有一群在苦难中追逐体育梦的女孩。不同的是，18岁的费里娅勒·艾哈迈德和姐妹们组成的是一支足球队。

　　艾哈迈德家住边境城镇艾因阿拉伯（又称科巴尼），15岁那年为躲避极端组织“伊斯兰国”迫害，她随父母逃到邻国土耳其，过上居无定所的难民生活。

　　很多叙利亚人认为踢足球是男孩的运动，但艾哈迈德从小就喜欢跟男孩们踢球。在土耳其生活的两年里，面对窘迫的生活，踢足球帮助艾哈迈德极大排遣了内心苦闷。

　　叙利亚局势有所缓解后，艾哈迈德回到家乡，这里的一切都被战火破坏了，昔日她和伙伴们纵情奔跑的球场也一片狼藉。

　　学校在修缮后很快复课，艾哈迈德和同学们组建了一支女子足球队。她们刻苦训练，外出比赛，在体育运动中逐渐寻回失去的快乐。

　　“我的家乡局势依然很糟糕，每当我心情不好的时候，踢球会让我忘记烦恼。”艾哈迈德说，足球锻炼了她直面恐惧和压力的能力。

　　球队教练达利勒·加法尔对记者说，希望女孩们在球队里学会克服压力。“虽然我们的国家弥漫着悲观的气氛，但她们还年轻，值得拥有一个正常、快乐的未来。”

(责编：于洋、刘洁妍)

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