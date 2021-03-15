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美媒：美国新冠疫苗采购策略或致储备过剩 招致各方批评

2021年03月15日10:56 | 来源：海外网
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美国民众接种新冠疫苗

海外网3月13日电 美联社13日报道称，美国近期大量采购新冠疫苗，很有可能在2021年后半年造成国内疫苗储备过剩。与此同时，全球还有很多国家面临着疫苗严重短缺的问题，只能等待供应。目前，美国采购新冠疫苗的策略已经招致了多方批评。

报道称，美国总统拜登在本周宣布将从美国强生公司采购1亿剂新冠疫苗。然而，即使是在这笔订单达成之前，美国早已经购买了足够剂量的疫苗，可以满足其接种计划。白宫官员表示，美国的优先任务是保证能给所有美国人接种，然后才会考虑将疫苗分给别国。

“我们希望能有超额的疫苗储备。”白宫新闻秘书普萨基在10日曾表示，如果出现意料之外的疫情紧急状况，美国希望能有办法应对。与此同时，美国已经拒绝了墨西哥、加拿大和欧盟等盟友的疫苗请求。过去数月时间里，美国本土生产的疫苗都专供美国使用，目前美国仍没有就与全世界分享疫苗作出承诺。

报道指出，美国的疫苗采购策略已经受到了很多非政府组织的批评，他们纷纷呼吁白宫给出详细的计划和门槛，与世界共享疫苗。非盈利机构“The ONE Campaign”的一位负责人斯凡哈特表示：“战胜新冠病毒的唯一方法就是在所有地方都打败它。这需要立即制定计划，与全球分享多余的疫苗储备。”（赵健行）

(责编：于洋、刘叶婷)

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