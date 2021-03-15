人民网开罗3月14日电（记者黄培昭）当地时间3月13日，埃及龙舟联合会在开罗正式宣布成立。国际龙舟联合会主席麦克·托马斯在视频致辞中对埃及成立龙舟联合会表示祝贺，并期待该联合会的成立继续促进龙舟这项运动在非洲和阿拉伯国家的推广。

中国驻埃及大使廖力强在贺信中说，赛龙舟在中国已有二千多年的历史，是中华儿女团结奋进拼搏精神的体现，也是中华民族精忠爱国传统文化的承载。中国和埃及同为世界文明古国，千百年来，大江大河上百舸争流、浪遏飞舟的景象见证了两国历史悠久的繁荣文化和日新月异的当代发展。今天，长江和尼罗河携手弘扬龙舟运动、龙舟文化和龙舟精神，是中埃两国民相亲、心相通、文化交流深度发展的结果。

贺信说，骄人的成绩离不开黎馨馨女士夫妇等一代代旅埃侨胞的耕耘和努力，在此中国驻埃及大使馆向长期以来为中埃交流合作默默付出的广大旅埃侨胞致以由衷的感谢和崇高的敬意！再次祝贺埃及龙舟联合会成立，祝愿联合会不断发展壮大，激励旅埃侨胞昂扬向上的精神风貌，推动中埃文化体育交流再创新高！

埃及对外友好交流协会会长埃哈布·古达五年前将龙舟运动引入埃及，目前已举办多次龙舟比赛。据他介绍，国际龙舟联合会已邀请埃及参加将于今年举办的世界龙舟锦标赛。

据悉，今年2月，埃及青年与体育部批准成立埃及龙舟联合会。今年3月5日，国际龙舟联合会宣布认可埃及龙舟联合会为其会员组织。

(责编：艾雯、常红)