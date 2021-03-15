近年来，1欧元卖房的消息在意大利不时见诸报端。最近，南部劳伦扎纳小镇又有一批房产上市，不但价格低得相当于白送，就连其他小镇都收的保证金也给免了。

这些小镇争相1欧元卖房，到底图啥呢？

【重点之一：修缮旧房】

劳伦扎纳镇近日打出卖房广告，媒体描述为“1欧元卖房”项目。镇长米歇尔·温加罗说，这些老房子大的150平方米，小的40平方米，各种风格都有，欢迎买家咨询。

近年，意大利尊戈利、穆索梅利等多个小镇尝试1欧元卖房，条件之一是买家交纳保证金并在指定时间内翻新所购房屋，否则不予退还保证金。保证金通常为2000欧元至5000欧元。

劳伦扎纳镇则宣布，买该镇的房，连保证金都不用交！

镇长温加罗说，希望此举吸引更多人买房，至于修缮房屋，“我们就靠相信买家的诚信了”。不过，该镇将派人检查房屋修缮进展，监督买家兑现承诺。

这些老房子因各种原因被旧主人抛弃，风吹雨打几十年，亟需修缮。

劳伦扎纳镇规定，买家应在购房3个月内启动修缮工作，3年内完成全部翻新。

买家需要先提交一份装修方案，然后才能与该镇磋商购房事宜。

据温加罗估算，翻新房屋至少要花2万欧元，买家应做好心理准备。

【重点之二：补充人口】

自20世纪初以来，劳伦扎纳镇人口不断减少，许多居民前往德国、瑞士找工作，抛弃镇上旧宅。

该镇目前常住人口大约1700人，春夏时节人口略多一些，不少人回镇里度假。

据美国有线电视新闻网报道，劳伦扎纳镇随处可见窄巷和卵石路，有些路窄到，居民开窗时需要像开汽车门那样，先看清楚外面没人再缓缓开窗。

有意购房者，可以先通过图片看房，再经由电子邮件或信函商议购房细节，但最终仍需亲自到现场才能办完购房手续。

受新冠疫情影响，全球众多国家发布旅行限制措施，意大利部分地区仍未解除“封城令”，因此最近数月小镇房屋买卖恐不易成交。

不过，镇长温加罗持乐观态度。据报道，当地各项税率较低，镇政府还进一步减免购房手续费，希望吸引人们搬到该镇。

温加罗介绍，在购房手续中，一项公证费原本为2000欧元，“镇政府决定降到300欧元”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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