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西班牙虚拟厨房“粉丝”多

本报驻西班牙记者  陈晓航
2021年03月15日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年以来，虚拟厨房在西班牙井喷式发展。虚拟厨房是独立开设的加工厨房，没有实体经营空间，没有堂食服务，仅提供外卖食品。借助第三方外卖平台解决配送问题，也方便商家和客户间的联系。分析指出，虚拟厨房利用专业平台协调生产、促销、配送等环节，引入先进的顾客习惯分析系统，有助于帮助从业者节约成本，提升竞争力。

　　有统计显示，2020年，西班牙线上餐饮订单数量增加了一倍。在瓦伦西亚、巴塞罗那、马德里等地，一批知名虚拟厨房收获了忠实“粉丝”。

　　疫情防控期间，餐饮业更多地转向外卖服务，各方投资和参与虚拟厨房的兴趣迅速提高。西班牙主要外卖平台纷纷加入，外卖平台Glovo是其中的先行者之一。在巴塞罗那市勒科尔茨区，Glovo专门租用场地和设备，建立共享厨房，供12家虚拟厨房使用。在高峰期，超过20名厨师在此烹饪各种风味的菜肴。顾客下单后，厨师们在30分钟内完成菜品，交给外送人员。

　　新餐饮模式还带来其他商机。西班牙有专门网站为虚拟厨房提供咨询和代理服务，支持在线填写个人资料和需求，以便按照现行法规评估和审核资质材料。一家从事该服务的网站认为，虚拟厨房可以缩小物理空间、节约成本，通过数字化的送餐平台，最大程度提高销售额。

　　记者了解到，虚拟厨房要获得营业资格必须满足一系列条件。从业人员应具备职业资格证书和餐饮行业卫生许可；场地不可为公共场所，必须通过环境监控部门检查，要配置抽油烟设备，符合隔音和消防安全标准等。外卖平台在接受虚拟厨房加入时，也会审核其资质，避免出现监管漏洞。除初始审核外，一些外卖平台每3个月会进行资格复核。

　　西班牙加迪斯大学管理、创新和美食文化相关专业负责人贝拉萨卢斯认为，餐饮行业格局在数字经济时代变化迅速，人们需要探索如何保护传统餐饮行业，在实体和虚拟餐饮业之间实现平衡。

　　“虚拟厨房的理念具有创新性，适应了社会需求，但也催生出一些城市治理问题，给城市物流、交通、环境等带来影响。”加泰罗尼亚开放大学经济和企业研究专业教授阿尔瓦雷斯说。西班牙《机要报》报道说，马德里某居民区附近开设了38家虚拟厨房，噪声和油烟污染等问题对社区正常生活造成干扰，遭到居民投诉。不少人士呼吁，应该对相关行业加强立法监管，引导其健康有序发展。

　　（本报马德里3月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 16 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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