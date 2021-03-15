本报驻德国记者 花 放

德国市场研究机构捷孚凯近期发布的报告显示，反映德国消费者信心的3项指标均环比上升。其中，收入预期指标在连续4个月下降后首次环比上升；经济前景指标和购买倾向指标分别环比上升6.7和7.4。该机构专家罗尔夫·比尔克勒表示，消费者信心从持续数月的严格封锁带来的冲击中有所恢复。

德国中央合作银行此前发布的数据显示，2020年德国家庭的金融资产比上一年增加了3930亿欧元，达到7.1万亿欧元，创下历史新高。另据德国银行业协会估算，2020年德国居民的储蓄率可达创纪录的17%。德国中央合作银行经济学家斯塔佩尔解释说，一方面，因为担心收入减少，很多德国人在疫情期间把钱存进了银行；另一方面，目前德国零售业尚未解除封锁，居民消费不活跃。

随着疫情形势好转，德国政府宣布从3月7日起解封餐馆和文体休闲设施，希望进一步刺激消费。捷孚凯预测，生活恢复常态后，居民的购买力将提高，今年有望接近2万亿欧元。德国中央合作银行首席经济学家霍尔施泰因认为，一旦疫情形势缓和，用于旅游、餐饮及文化活动的支出会显著增加，人们会将去年存进银行的大部分资金用于消费。他乐观估计，今年下半年德国会迎来消费高峰，助推经济复苏。

德国《商报》分析指出，今年政府将对约90%的公民取消旨在扶持东部经济发展的“团结税”，这也将进一步提高公民的购买力，拉动消费。德国2018年共收取“团结税”约189亿欧元。据德新社估算，德国政府2021年将减免约109亿欧元“团结税”。一些纳税人组织认为，“团结税”使部分项目过分依赖补贴，未能起到促进东部发展的作用。减免“团结税”可以解放这部分资金，使其进入消费和其他投资领域。

德国经济研究所所长许特尔表示，大范围接种疫苗也将助力德国经济复苏，“只有在一个稳定的环境下，居民才有可能将存款消费出去”。

（本报柏林3月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)