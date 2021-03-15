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“春节包”传递温暖和力量

领伊君
2021年03月15日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年春节，为更好防控疫情，许多海外同胞响应倡议，选择坚守当地，就地过年。党和政府始终牵挂每一位海外同胞的生命安全和身体健康，中国驻外使领馆向海外中国同胞发放“春节包”，传递来自祖国的问候与祝福。春节期间，共有驻163个国家的244个使领馆发放约50万份“春节包”。

　　“我刚刚收到了‘春节包’，我们一起来看看里面有什么。”留学生小李在网上分享“春节包”的“开箱”视频，“你们看，它的外包装是一个印着牛元素窗花图案的帆布袋，非常好看，非常应景。打开后，里面有一盒口罩、一包湿巾、一袋新疆大枣、一袋南方黑芝麻糊，还有一包大白兔奶糖，都是来自祖国的味道。这份‘春节包’太走心了，谢谢祖国。”

　　每逢佳节倍思亲。为了让海外同胞一同感受节日的氛围，中国各驻外使领馆精心策划，因地制宜，设计制作了各具特色的“春节包”，不仅有口罩、洗手液、消毒湿巾等防疫用品，还有年味儿十足的节日礼品：红红火火的春联福字、喜气洋洋的窗花灯笼、暖心暖胃的“年夜饭”和“零食福袋”，以及熊猫玩偶、牛泥塑、胸针、书签、特色帆布袋等极具中国特色的工艺品。

　　为了让“春节包”体现特色，突出亮点，有的使领馆制作了文创“盲盒”版，既满足不同群体需求，又具趣味性；有的由外交官亲手绘制精美信封，亲笔书写祝福贺卡，诚意满满；有的准备了汤圆、饺子、羊蝎子等传统春节食品，送去家常年味。

　　国务委员兼外交部长王毅近日表示：“我们用行动告诉海外同胞：外交为民，一个也不能少；疫情不退，外交官也不会退。”各驻外使领馆工作人员奋战在抗疫前线，保障海外同胞的生命健康与安全。临近春节，各使领馆克服时间紧、任务重、天气条件恶劣等困难，集中人手完成物资采购、分装和发放工作。为以最快速度发放“春节包”，第一时间把祖国关怀和节日气氛传递给海外同胞，许多使领馆动员全体工作人员，把所有房间变成“打包室”，加班加点、通宵达旦制作分装。不少使领馆精心筹办颇具特色的线上线下发放仪式，一些使领馆还邀请留学生、侨胞代表到使领馆吃年夜饭，让大家在海外也能回“家”过年。

　　“春节包”发放以来，海外同胞反响热烈，纷纷通过微信留言、朋友圈晒图、录制视频等方式表达对祖国和使领馆的感激之情。“中国将向海外留学生发放春节包”“晒晒春节包”等成为热搜话题，总浏览量超过3亿次。“被暖到了”“祖国永远是我们坚强的后盾”“和祖国相隔万里也感到温暖”，留帖评论中，字里行间透露着对祖国的感谢和身为中国人的自豪。

　　小小“春节包”，传递温暖，传递力量，体现了祖国对海外同胞安全和身体健康的呵护，体现了国家对海外侨胞的殷殷关切，彰显了泱泱大国以人为本的治国理念。祖国的关怀，让在外求学、就业的同胞多了一分安心、一分暖心、一分放心。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 16 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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