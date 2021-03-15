本报驻叙利亚记者 薛 丹

叙利亚首都大马士革市区的主干道——马扎大道车水马龙。

本报记者 薛 丹摄

一名妇女高兴地将孩子抱起。

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3月15日是叙利亚危机爆发10周年的日子。旷日持久的战争和冲突，让叙利亚民众的生活变得十分艰难。当地民众对本报记者表示，渴望战争和冲突早日结束，生活尽早回到正轨。

叙利亚危机延宕至今10年间，引发了严重的人道主义灾难。数据显示，危机已造成超过35万人死亡，经济损失逾1.2万亿美元。目前，叙利亚仍有约1200万人流离失所，83%的民众生活在贫困线以下。2020年，超过450万叙利亚人陷入饥饿和粮食不安全的状态。

本报记者在实地采访中深切感受到，叙利亚民众对尽快恢复和平、重建家园充满期待。

“希望局势早日平静下来”

2月28日深夜，叙利亚首都大马士革再次遭到空袭，爆炸发出的巨响划破了夜空的宁静。

被第一次爆炸声惊醒后，记者迅速起身并目睹了导弹从屋顶上空飞过的场景。在可以俯瞰市区的克辛山上，不少人用手机拍下了空袭的视频和图片。

当夜，多枚导弹从戈兰高地方向袭来，叙利亚政府军的防空系统迅速做出反应，拦截并击落了大部分导弹，所幸空袭未造成人员伤亡。

就在这次空袭发生的3天前，叙利亚东部的代尔祖尔省遭到了战机轰炸，造成多人死伤、许多建筑物损毁。原本趋于缓和的叙利亚局势，再次成为各方关注焦点。

“希望局势早日平静下来。”25岁的叙利亚小伙欧马尔对记者无奈地摆了摆手，“从2011年到现在，我们不知道遭到了多少次这样的袭击。我们对此都习以为常了。”欧马尔告诉记者，他的老家在叙利亚西部的哈马省，前不久那里还发生了一起误触地雷引发的爆炸事件，造成18人死亡、3人受伤。

当前，叙利亚盘根错节的各方势力纷争不断。除了空袭，叙国内其他省份的武装冲突和恐怖袭击也此起彼伏。

欧马尔说：“10年了，我和家人被迫离开家园，逃亡外地，我也曾失去过亲人。但比起那些在战争中不幸遇难的人们，我已经很幸运了。”

“期待经济早日恢复正常”

“矿泉水又涨价了？”

“是的，现在的价格是3500叙镑6瓶。”

几天前，记者在叙利亚超市经常购买的1升装矿泉水价格再次上涨，从2500叙镑涨到了3500叙镑。

超市老板萨巴赫说，不光是矿泉水，几乎所有的食品和生活用品都涨价了。萨巴赫无奈地解释：“10年前，1美元能兑换47叙镑。现在，1美元能兑换1250叙镑，黑市上能兑换到4000叙镑。”萨巴赫表示，对比10年前物价，现在的商品价格几乎上涨了百倍。叙利亚中央统计局发布报告称，与2019年相比，该国2020年的平均通胀率为200%，商品通胀率达到300%。

通货膨胀仅是叙利亚脆弱经济形势的一个缩影。在过去的18个月中，叙利亚经济遭受了多重冲击。红十字国际委员会主席莫雷尔称，叙利亚目前处于战乱破坏、经济衰退、新冠肺炎疫情蔓延和经济制裁的多重危机之中。近3/4的叙利亚人需要援助。

联合国的统计显示，目前叙利亚仍有约60％的人口无法定期获得充足的安全和营养食品。超过70％的叙利亚人表示，他们面临新的债务，被迫出售资产和牲畜。

萨巴赫表示：“我们期盼过上和平稳定的生活，期待经济早日恢复正常。”

“10年来，世界目睹叙利亚陷入一个毁灭和流血的漩涡之中。”近日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行的关于叙利亚危机爆发10周年的记者会发出警示，“一场危机持续了10年，显然表明现有的国际安全治理体系并未奏效，值得我们所有人反思。”

“相信越来越多人将重返家园”

尽管面临重重困难，叙利亚各地仍在努力开展战后恢复重建工作。

近日，叙利亚德拉省省会德拉市宣布，将投资25亿叙镑兴建两座旅游产业园。当地旅游局表示，将努力恢复旅游业。自去年6月大马士革阿达维区巴拉克沙尔基电站启用以来，首都街区限电时长大大减少。2020年，叙政府调整了各省之间运输税，以便利省际交通运行。叙政府还召开了保障市场供应的部长级会议，拟以内贸部牵头，促进市场运行和保障经济稳步恢复。

为接收难民回归，叙利亚政府近期做了大量工作。2月22日，位于大马士革农村省两个工业区恢复运转，部分漂泊在外的叙企业家得以返叙参与战后重建。当地政府表示，将尽可能给予企业家一切必要的便利，并在接下来的一年中帮助企业对厂区各类设施进行维护。

数据显示，截至2020年底，已有超过219万叙利亚人返回家园。

不久前的一场大雪让布鲁丹披上银装，吸引不少游客来到这个位于大马士革西部山区的著名旅游目的地。近几年，到布鲁丹享受休闲时光的游客日渐增多，也是局势逐步好转的迹象。在这里经营餐厅的曼苏尔说：“我希望通过努力让生活一天天好起来，相信越来越多人将重返家园。”

（本报大马士革3月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)