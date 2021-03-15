本报驻土耳其记者 王传宝

“中国脱贫攻坚战取得全面胜利。中国新疆地区近年来发生的巨大变化，就很具说服力。”土耳其土中商业促进友好协会主席阿德南·阿克佛拉特日前在接受本报记者采访时说。

阿德南每年差不多有一半时间在中国度过。在多次旅行中，他见证了天山南北农牧民生活的变化。他表示，中国西部地区受自然条件等限制，发展相对滞后。中国坚持以人民为中心的发展思想，促进全体人民共同富裕。近年来，新疆各族人民的生活水平都有了很大提高。“十三五”期间，新疆地区生产总值年均增长6.1%。

阿德南说，和田的沙漠治理饲草料基地，给他留下尤为深刻的印象。在当地党委和政府的领导下，农牧民把一座座沙丘变成了5万亩饲草料基地。大片大片的苜蓿、蛋白桑不仅给特色养殖业提供了丰富饲料，为贫困户提供稳定就业岗位，帮助不少农牧民摘掉了“贫困户”的帽子，更起到防风固沙作用，改变了“沙进人退”状况。一位村民说：“我们从贫穷沙漠村庄，变成如今的幸福村、致富村，应归功于中国共产党的扶贫政策。”这话让阿德南至今难忘。

阿德南注意到，中国非常注重扶贫和扶志扶智相结合，重视教育扶贫。“社区为妇女群体组织技能培训班，妇女掌握职业技能后实现就业，进而带动家庭脱贫致富。政府还通过结对帮扶形式，在帮助贫困人口脱贫致富的同时，增进了各民族之间的交流。我切实感受到中国政府在民生改善方面投入的力度。”

阿德南说，消除贫困是全世界面临的一大难题，新冠肺炎疫情加剧了问题的严峻性。中国的扶贫工作没有因为疫情而停顿。“中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这是一个奇迹般的成就！”阿德南认为，中国减贫经验向世界展示出中国共产党的执政能力和中国特色社会主义制度的优势，为后疫情时代全球经济复苏和社会稳定贡献了中国智慧。

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）

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