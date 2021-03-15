本报驻美国记者 张梦旭

连日来，美国一些智库和专家学者发表观点，希望美中携手应对新冠肺炎疫情等全球性挑战。中美两国疫情防控领域的专家进行了多场对话交流，一致认为抗击疫情需要国际社会合力应对。

美国智库布鲁金斯学会发表文章表示，美中应合作应对疫情，并列出了双方合作的十个理由。文章指出，疫情仍在全球持续蔓延，多国发现变异病毒。只有通过全球合作才能控制住疫情，这需要美中两大全球经济体积极参与。

文章说，美中在公共卫生领域有着长久合作历史。在应对艾滋病、甲型H1N1流感、埃博拉疫情等导致的全球卫生危机时，两国均开展了合作。文章认为，合作有助于保持两国医学领域的紧密联系。两国专家在新冠病毒研究中有大量合作，包括在业内重要期刊上发表了超过100篇论文。顶尖的病毒学家和其他医学专家也通过网络会议等形式，讨论如何诊疗患者和阻止病毒传播。

3月1日，清华大学和布鲁金斯学会共同举办了一场在线论坛，来自中美公共卫生和医学领域的专家就两国医疗合作、疫苗研发和分配等展开讨论。布鲁金斯学会主席约翰·艾伦表示，更好地控制疫情是各国政府工作议程的重中之重，只有通过合作才能做到这一点。“我们尤其希望在科研方面开展合作，包括疫苗的研发和分配，以及全球在贸易和旅行方面的规范制定。”美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院感染与免疫中心主任维尔特·伊恩·利普金表示，脊髓灰质炎、天花、艾滋病等疾病的治疗都是通过有效的国际合作得以实现的，在应对重症急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）疫情等方面，人们进一步体会到了全球合作的重要性。

3月2日，中国工程院院士钟南山与美国传染病学专家福奇再次连线对话，探讨全球抗疫合作等话题。福奇表示，全球合作之所以重要，第一个原因是出于道义责任，第二个原因在于病毒变异。“我们要保持这种团结合作的精神，以此推进全球卫生健康网络工作。”

美国乔治·布什美中关系基金会日前也发布报告说，应对疫情是美中两国需要合作的首要问题，这对两国以及整个世界都至关重要。美国卡内基国际和平基金会前副会长包道格对本报记者说，应对疫情、经济衰退、气候变化等议题，需要美中两国开展合作，希望双方相向而行，共同致力于应对全球重大挑战。

（本报华盛顿3月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）

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