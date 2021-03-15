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讲述更多精彩的中国故事（我看中国两会）

豪尔赫·巴尔德斯
2021年03月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　2017年，我作为中国—拉丁美洲和加勒比新闻交流中心第一期项目的学员，在中国进行了为期5个月的学习与交流。其间，我访问了四川省德阳市中江县的扶贫产业基地和新农村建设项目。那里的荷塘月色、飘香瓜果、人们脸上的幸福笑容，都给我留下深刻印象。当地村民告诉我说：“住上了楼房，种上了致富的水果和蔬菜，我们的日子越过越好了！”

　　中国脱贫攻坚为什么能取得显著成就？农民生活水平为什么能不断提高？这是我长期思考的问题，也是我今年关注中国全国两会的重要议题。我了解到，中国成功实施精准扶贫，通过产业扶贫政策鼓励发展乡村旅游、现代化农业种植等，创造了大量就业岗位，为贫困人口脱贫致富提供了“源头活水”。

　　中国全面实施乡村振兴战略，减贫成就为众多发展中国家提供了可供参考的经验。在今年的中国全国两会上，代表委员们就实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接献计献策。中国提出加快推进乡村人才振兴，激发乡村振兴内生动力，这是拉美国家在消除贫困时需要借鉴的。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。我相信，有中国共产党的坚强领导，有中国人民的不懈奋斗，中国的乡村全面振兴目标一定能实现。

　　近5年来，我3次访问中国。每次访华，我都能感受到中国在基础设施、科学技术等方面的进步，也感受到中国经济不断迈向高质量发展的成果。中国是有14亿人口的大国，国内市场广阔，民众收入提高了，城乡差距缩小了，互联网、人工智能、大数据、5G技术也进步了，为经济社会发展奠定了更为坚实的基础。

　　中国加快构建新发展格局，坚持扩大对外开放。中国在实现自身发展的同时，也积极与各国分享发展红利。共建“一带一路”成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，能助力国际社会消除贫困，有利于推动世界经济复苏与发展。

　　中国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，体现出中国特色社会主义制度的优越性。今年是中国“十四五”开局之年，我期待早日再到中国采访报道，向拉美人民讲述更多精彩的中国故事。

　　（作者为墨西哥《千年报》记者，本报驻墨西哥记者刘旭霞采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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