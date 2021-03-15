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执大象 天下往（和音）

2021年03月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　始终重情义、有定力、讲原则、敢担当的中国，必将为世界传递更多温暖和希望，为各国共同发展注入更多信心和力量

　　

　　3月11日，中国全国两会在圆满完成各项议程后落下帷幕。观察2021年中国“两会时间”，国际社会看到了踏上新征程的中国擘画发展新蓝图，也听到了中国向着全面建设社会主义现代化国家目标前进的足音。进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的中国，进一步展现了民主、进步、文明、开放的形象，表达了愿同各国携手应对全球性挑战，共同走和平发展、合作共赢之路的坚定意志。

　　中国共产党的领导是中国外交的灵魂。瞩目历史交汇点上的中国，理解中国共产党坚守百年的初心，国际社会更能懂得中国外交的追求与担当。无论国际形势如何变化，中国走和平发展道路的决心不变。中国将坚定捍卫国家主权、民族尊严和自身正当权益，将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，积极推动建设新型国际关系，同各国携手构建人类命运共同体。实践早已证明并将继续证明，中国的发展壮大是世界和平与发展力量的发展壮大。

　　中国为应对全球性挑战贡献重要力量。新冠肺炎疫情发生后，中国同国际社会守望相助，开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动。中国率先承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，以实际行动为全球抗疫注入信心和力量。国际社会公认，无论是抗击疫情、应对气候变化，还是推动经济复苏等，中国都作出了积极贡献；国际观察人士称赞，“中国在应对一系列全球性挑战方面树立了积极榜样”。

　　中国为促进共同发展提供重要动力。今年是中国加入世界贸易组织20周年。重温这一具有里程碑意义的大事，可以感知中国在对外开放中与世界各国共赢的清晰脉络。外商投资准入负面清单缩减，自贸试验区扩容，高质量共建“一带一路”逆风前行，区域全面经济伙伴关系协定签署，中欧投资协定谈判完成……中国与世界各国互动的画卷，无不说明中国将以更好的营商环境、更高水平的开放，为全球提供更多发展机遇，中国与各国的合作将迎来更广阔前景。

　　中国为加强全球治理作出重要贡献。今年是中国恢复在联合国合法席位50周年。回望过去半个世纪历程，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定奉行多边主义，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国坚定主张让多边主义火炬照亮人类前行之路，真诚携手各国共同建设更加开放包容、公平正义、绿色持续、合作共赢的多边主义和全球治理体系，共同开创人类命运共同体的美好未来。

　　“执大象，天下往。”国际社会普遍相信，始终重情义、有定力、讲原则、敢担当的中国，必将为世界传递更多温暖和希望，为各国共同发展注入更多信心和力量。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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