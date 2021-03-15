本报记者 俞懿春

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放。多家在华外资企业表示，中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，将为外资企业创造更广阔的发展平台、更完善的市场环境，企业将积极抓住中国开放的大市场和发展机遇，进一步加大在华投资力度，实现更多互利共赢。

“深深感受到中国市场的澎湃活力”

上海苏州河畔有一座充满“智慧”的玻璃建筑。内部冬暖夏凉，得益于中空玻璃幕墙挡住了90%的太阳辐射热；自动调节照明，奥秘在于安装的日光感应系统可持续追踪太阳位置，调整内部窗帘……依靠智慧建筑科技与解决方案，美国企业江森自控位于上海的亚太总部大楼，节能节水可达40%以上，成为绿色建筑的一个案例。

中国市场是江森自控最重要的业务增长市场，占亚太地区总业务量的40%。在去年第三届进博会上，江森自控签下11份采购意向书，总金额达1800多万美元；客户问询超过3000个，比上一届翻了一番。“仅我本人就接待了几十位客户。”江森自控副总裁兼中国区总经理朱永焕说：“我们与这么多中国企业和客户面对面地交流，再次深深感受到中国市场的澎湃活力，感受到中国在人工智能、数字化运用等领域拥有的巨大潜力。”

中国提出二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。同时，5G、物联网、人工智能等新基建正在创造更多新业态。朱永焕说：“这意味着相关产业链将拥有巨大的发展空间，企业将拥有实实在在的市场机遇。”

去年，江森自控参与了泰康同济（武汉）医院区域改造工程，为医院铺设安全保障系统和网络通信系统，并为重症床位加装医护对讲等系统。“中国政府强有力的抗疫举措，对各方资源的高效协调，令人印象深刻。”朱永焕说，中国率先控制住疫情，率先复工复产，成为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，给在华发展的外资企业吃了一颗“定心丸”。公司正在进行从传统设备制造向数字化业务的转型，“我们愿积极参与中国数字经济，特别是智慧城市的发展。”

“为企业发展提供了更有力的法律保障”

各种型号的塑料颗粒进入注塑机，经高温融化压入模具，快速冷却后进行分拣和包装。丹麦玩具制造商乐高集团的积木从位于浙江嘉兴的工厂车间，走到中国等多个国家的消费者手上。

上世纪八九十年代，通过分销、代理等零售模式，乐高产品被摆在中国百货商场的货架上。随着中国经济快速发展，民众生活水平不断提高，乐高集团在中国市场的发展也驶向快车道：在浙江嘉兴，乐高集团设立了亚太地区唯一一家工厂；在上海迪士尼小镇，乐高集团亚太地区首家品牌旗舰店开业。中国市场已成为乐高集团全球五大市场之一。

回想起在华发展的历程，乐高集团高级副总裁兼中国区总经理黄国强感叹道：“在正确的时间做出正确的事情。随着中国消费市场持续升级，相信未来乐高集团在中国市场仍将具有很大的发展机遇。”

去年10月，乐高集团在江西南昌开设了中国大陆第200家品牌零售店，今年还计划新开80家。在黄国强看来，乐高集团在中国市场业务的高速发展，得益于中国政府持续优化营商环境。“特别是中国政府不断加大知识产权保护力度，为企业发展提供了更有力的法律保障。”去年9月，上海市第三中级人民法院公开开庭宣判仿冒“乐高”案，涉案人员被判有期徒刑。“近年来，我们在中国赢得相关知识产权的诉讼。这是一个特别重要和积极的信号，中国加强知识产权保护让我们对在华发展更有底气和信心。”黄国强说。

连续三年春节，乐高集团都推出了以中国春节为主题的套装。去年5月，乐高集团首个以中国传统故事为灵感来源的产品系列——乐高悟空小侠系列问世。不到1年时间，这个系列套装从8款丰富到18款，销往世界各地。“通过中西合璧的方式，乐高产品可以吸引更多消费者，其中蕴含的中国文化也让更多外国朋友所了解。”黄国强说。

“非常看好中国经济的创新潜力”

“大家好，我是迪宝。”走进法国体育用品企业迪卡侬在北京的一家零售门店，一台机器人在货架之间穿梭。通过射频识别技术，商品的数量、摆放信息等，被迅速录入。迪卡侬零售门店商品类别繁多且摆放密集，曾需要10多名员工耗费上百小时共同完成的商品盘点，如今两台“迪宝”机器人只需1小时就能完成。

“智能机器人正为零售行业带来全新的效率升级。”迪卡侬中国区副总裁兼企业沟通部总监王亭亭介绍说，“迪宝”是迪卡侬集团参与首届进博会的“意外收获”：“当时，我们正为一项全球性的新零售数字化设想寻找解决方案，在进博会我们遇到一家智能机器人公司并达成了合作意向。”之后，双方仅用10个月就合作研发出“迪宝”，这款产品也成为第二届进博会上的明星产品。截至去年12月，“迪宝”已经进驻中国22个城市的77个迪卡侬零售门店，也收到海外市场的许多订单。

从2003年迪卡侬首次进入中国市场，到今天迪卡侬已在中国100多个城市开设实体店。迪卡侬中国工厂的产品，销往20多个国家，占到集团全球市场的半壁江山。源自中国的创新机器人应用，受到海外市场的广泛关注。类似“迪宝”这样的创新发明，还有迪卡侬中国与中国小微型创新企业合作研发、在物流体系使用的自主移动机器人，目前也已收到至少5个国家的订单。迪卡侬中国集研发、设计、生产、物流、零售为一体，是集团唯一进行全产业链投资的海外市场。迪卡侬创始人米歇尔·勒雷克表示“非常看好中国经济的创新潜力”。

王亭亭同时兼任上海市浦东新区外资协会副会长，她表示，“加入上海外资发展‘朋友圈’让我深刻感受到，当地政府与企业是紧密的合作伙伴关系。”中国加快构建更高水平的全方位开放格局，持续打造良好的营商环境，将“进一步增强外企在华发展的信心和动力”。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)