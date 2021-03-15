人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放——

“进一步增强外企在华发展的信心和动力”

本报记者  俞懿春
2021年03月15日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放。多家在华外资企业表示，中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，将为外资企业创造更广阔的发展平台、更完善的市场环境，企业将积极抓住中国开放的大市场和发展机遇，进一步加大在华投资力度，实现更多互利共赢。

　　“深深感受到中国市场的澎湃活力”

　　上海苏州河畔有一座充满“智慧”的玻璃建筑。内部冬暖夏凉，得益于中空玻璃幕墙挡住了90%的太阳辐射热；自动调节照明，奥秘在于安装的日光感应系统可持续追踪太阳位置，调整内部窗帘……依靠智慧建筑科技与解决方案，美国企业江森自控位于上海的亚太总部大楼，节能节水可达40%以上，成为绿色建筑的一个案例。

　　中国市场是江森自控最重要的业务增长市场，占亚太地区总业务量的40%。在去年第三届进博会上，江森自控签下11份采购意向书，总金额达1800多万美元；客户问询超过3000个，比上一届翻了一番。“仅我本人就接待了几十位客户。”江森自控副总裁兼中国区总经理朱永焕说：“我们与这么多中国企业和客户面对面地交流，再次深深感受到中国市场的澎湃活力，感受到中国在人工智能、数字化运用等领域拥有的巨大潜力。”

　　中国提出二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。同时，5G、物联网、人工智能等新基建正在创造更多新业态。朱永焕说：“这意味着相关产业链将拥有巨大的发展空间，企业将拥有实实在在的市场机遇。”

　　去年，江森自控参与了泰康同济（武汉）医院区域改造工程，为医院铺设安全保障系统和网络通信系统，并为重症床位加装医护对讲等系统。“中国政府强有力的抗疫举措，对各方资源的高效协调，令人印象深刻。”朱永焕说，中国率先控制住疫情，率先复工复产，成为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，给在华发展的外资企业吃了一颗“定心丸”。公司正在进行从传统设备制造向数字化业务的转型，“我们愿积极参与中国数字经济，特别是智慧城市的发展。”

　　“为企业发展提供了更有力的法律保障”

　　各种型号的塑料颗粒进入注塑机，经高温融化压入模具，快速冷却后进行分拣和包装。丹麦玩具制造商乐高集团的积木从位于浙江嘉兴的工厂车间，走到中国等多个国家的消费者手上。

　　上世纪八九十年代，通过分销、代理等零售模式，乐高产品被摆在中国百货商场的货架上。随着中国经济快速发展，民众生活水平不断提高，乐高集团在中国市场的发展也驶向快车道：在浙江嘉兴，乐高集团设立了亚太地区唯一一家工厂；在上海迪士尼小镇，乐高集团亚太地区首家品牌旗舰店开业。中国市场已成为乐高集团全球五大市场之一。

　　回想起在华发展的历程，乐高集团高级副总裁兼中国区总经理黄国强感叹道：“在正确的时间做出正确的事情。随着中国消费市场持续升级，相信未来乐高集团在中国市场仍将具有很大的发展机遇。”

　　去年10月，乐高集团在江西南昌开设了中国大陆第200家品牌零售店，今年还计划新开80家。在黄国强看来，乐高集团在中国市场业务的高速发展，得益于中国政府持续优化营商环境。“特别是中国政府不断加大知识产权保护力度，为企业发展提供了更有力的法律保障。”去年9月，上海市第三中级人民法院公开开庭宣判仿冒“乐高”案，涉案人员被判有期徒刑。“近年来，我们在中国赢得相关知识产权的诉讼。这是一个特别重要和积极的信号，中国加强知识产权保护让我们对在华发展更有底气和信心。”黄国强说。

　　连续三年春节，乐高集团都推出了以中国春节为主题的套装。去年5月，乐高集团首个以中国传统故事为灵感来源的产品系列——乐高悟空小侠系列问世。不到1年时间，这个系列套装从8款丰富到18款，销往世界各地。“通过中西合璧的方式，乐高产品可以吸引更多消费者，其中蕴含的中国文化也让更多外国朋友所了解。”黄国强说。

　　“非常看好中国经济的创新潜力”

　　“大家好，我是迪宝。”走进法国体育用品企业迪卡侬在北京的一家零售门店，一台机器人在货架之间穿梭。通过射频识别技术，商品的数量、摆放信息等，被迅速录入。迪卡侬零售门店商品类别繁多且摆放密集，曾需要10多名员工耗费上百小时共同完成的商品盘点，如今两台“迪宝”机器人只需1小时就能完成。

　　“智能机器人正为零售行业带来全新的效率升级。”迪卡侬中国区副总裁兼企业沟通部总监王亭亭介绍说，“迪宝”是迪卡侬集团参与首届进博会的“意外收获”：“当时，我们正为一项全球性的新零售数字化设想寻找解决方案，在进博会我们遇到一家智能机器人公司并达成了合作意向。”之后，双方仅用10个月就合作研发出“迪宝”，这款产品也成为第二届进博会上的明星产品。截至去年12月，“迪宝”已经进驻中国22个城市的77个迪卡侬零售门店，也收到海外市场的许多订单。

　　从2003年迪卡侬首次进入中国市场，到今天迪卡侬已在中国100多个城市开设实体店。迪卡侬中国工厂的产品，销往20多个国家，占到集团全球市场的半壁江山。源自中国的创新机器人应用，受到海外市场的广泛关注。类似“迪宝”这样的创新发明，还有迪卡侬中国与中国小微型创新企业合作研发、在物流体系使用的自主移动机器人，目前也已收到至少5个国家的订单。迪卡侬中国集研发、设计、生产、物流、零售为一体，是集团唯一进行全产业链投资的海外市场。迪卡侬创始人米歇尔·勒雷克表示“非常看好中国经济的创新潜力”。

　　王亭亭同时兼任上海市浦东新区外资协会副会长，她表示，“加入上海外资发展‘朋友圈’让我深刻感受到，当地政府与企业是紧密的合作伙伴关系。”中国加快构建更高水平的全方位开放格局，持续打造良好的营商环境，将“进一步增强外企在华发展的信心和动力”。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月15日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部