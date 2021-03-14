新华社北京3月14日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大四次会议日前高票表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。对此，老挝、越南、布隆迪政府表示，中方完善香港特区选举制度是主权范围内的正当举措，有助于香港保持长期稳定和繁荣发展。

老挝外交部发表声明，热烈祝贺和支持中国全国人大通过关于完善香港特别行政区选举制度的决定。声明表示，老挝政府一贯奉行一个中国政策，香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。中方完善香港特区选举制度是自己主权范围内的正当举措，完全符合宪法和法律规定，将有力实现“港人治港”，确保“一国两制”实践行稳致远和香港长期繁荣稳定。

越南外交部发言人黎氏秋姮在回答新华社记者相关提问时表示，一切有关香港事务均属中国内政，越方希望香港保持稳定和繁荣发展。越方尊重和支持中国“一国两制”方针，尊重香港特区基本法及相关法律制度。

布隆迪政府在声明中对十三届全国人大四次会议高票表决通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》表示祝贺。声明说，决定的通过是对中华人民共和国宪法和香港特区基本法的维护，中国政府有能力和智慧保障香港长期繁荣稳定，“一国两制”是实现香港稳定、安全、繁荣的最佳制度安排。（参与记者：章建华、黄硕、蒋声雄、吕天然）

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