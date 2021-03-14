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中国驻乌克兰使馆举办中乌合作视频交流会

2021年03月14日15:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网基辅3月13日电（记者谭武军）3月12日，中国驻乌克兰使馆举办“中乌合作与一带一路”视频交流会。中国驻乌克兰大使范先荣、乌克兰对华关系议员小组联席主席苏尔基斯、特鲁欣，“一带一路”跨党派议员小组主席乔尔内等出席并致辞。乌克兰议会对华关系议员小组与“一带一路”跨党派议员小组20余名议员代表与会，共同就“一带一路”未来发展与中乌两国合作进行互动交流。

范先荣在致辞中表示，乌克兰是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。近年来，中乌两国在共建“一带一路”方面保持密切沟通与合作。去年年底，双方就进一步推动两国合作提出了一系列现实努力方向，并签署加强中乌“一带一路”合作规划，涉及贸易、产业投资、农业、能源、科技、人文、卫生等重点领域。

2020年，中乌经贸合作额再创历史纪录，达154亿美元，比上一年增长21%。乌对华出口几近翻番，中国在乌外贸出口中占比达15%，继续保持乌最大贸易伙伴国地位。中乌贸易潜力巨大，大有可为。基础设施建设合作和交通互联互通是中乌合作的优先方向之一。近年来，随着乌克兰宏观经济趋于稳定和公共采购体制改革取得进展，越来越多的中国企业参与到乌克兰基础设施建设中来。

今年是乌克兰独立30周年，是中乌建立战略伙伴关系10周年。对中国人民来说，今年是开启全面建设社会主义现代化新征程和“十四五”发展的起步之年，也是中国共产党成立100周年。在中国共产党的领导下，中华民族从站起来、富起来到强起来；中国特色社会主义从创立、发展到完善；中国人民从温饱不足到小康富裕，彻底解决绝对贫困问题。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质特征和最大优势。

乌克兰议会对华关系议员小组与“一带一路”跨党派议员小组对华友好，是中乌关系中一支十分重要的力量，是推动中乌两国关系发展和务实合作的积极力量。相信随着疫情好转，两国议会间人员往来将逐步恢复，也必将带动两国各领域交流与合作，推动中乌战略伙伴关系不断向前发展。中国也将进一步推动“一带一路”建设，为全球经济复苏提供强劲动力。

线上嘉宾纷纷祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中乌“一带一路”合作成果丰硕，表示愿与中方一道，加强党际交往，推动两国合作走深走实，不断丰富中乌关系内涵，推动两国关系不断向前发展。 

(责编：艾雯、常红)

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