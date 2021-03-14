人民网开罗3月14日电（记者黄培昭）埃及主流媒体《共和国报》日前发表中国驻埃及大使廖力强的署名文章《弘扬脱贫攻坚精神，共谋减贫发展之路》，文章全文如下：

2月25日，习近平主席在中国全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，28个人口较少民族全部整族脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，是中国人权发展的历史性成就，也是人类进步的壮丽篇章。党的十八大以来，中国政府把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。8年来，中国平均每年有1000多万人脱贫，相当于一个中等国家的人口脱贫，平均大约每3秒钟就有1个人跨过贫困线。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70％以上。一个国家在这么短的时间内实现几亿人脱贫，创造了人类减贫史上的奇迹。

习近平主席在会上首次提出并系统阐述中国特色反贫困理论，深刻揭示了脱贫攻坚取得全面胜利的制胜之道。在脱贫攻坚的壮阔实践中，中国立足国情，探索出一条中国特色减贫道路，逐渐形成了以“七个坚持”为主要内容的中国特色反贫困理论：坚持中国共产党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持发挥中国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，坚持精准扶贫方略，坚持调动广大贫困群众积极性、主动性、创造性，坚持弘扬和衷共济、团结互助美德，坚持求真务实、较真碰硬。

中国脱贫攻坚取得伟大成就，靠的是中国共产党的坚强领导，靠的是中华民族自力更生、艰苦奋斗的精神品质，靠的是新中国成立以来特别是改革开放以来积累的坚实物质基础，靠的是全党全国各族人民的团结奋斗。这一人间奇迹创造了减贫治理的中国样本，为全球减贫事业作出了重大贡献，中国提前10年实现联合国可持续发展议程确定的减贫目标。

中国减贫成就有目共睹，赢得国际社会广泛赞誉。近日联合国秘书长古特雷斯专门致函习近平主席，祝贺中国取得脱贫攻坚全面胜利并表示，这一重大成就为实现2030年可持续发展议程所描绘的更加美好和繁荣的世界作出了重要贡献。中国取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，提供了激励。这一成就证明，政府的政治承诺和政策稳定性对改善最贫困和最脆弱人群的境况至关重要，创新驱动、绿色、开放的发展模式是重大机遇，将为所有人带来福祉。

在中国脱贫攻坚道路上，国际社会给予中国大量支持，中国也一直在用实实在在的行动回馈国际减贫事业。中方发布了《消除绝对贫困——中国的实践》报告，全面分享各领域减贫经验和实践，设立了“中国—联合国和平与发展基金”和“南南合作援助基金”，并在“东亚减贫合作倡议”、“中非减贫惠民合作计划”框架下扎实推进合作项目。中国在非洲援建了24个农业技术示范中心，惠及50多万当地民众。此外，中国还不断通过多、双边渠道帮助发展中国家提升能力建设，助力减贫国际合作。

我注意到，塞西总统高度重视减贫事业，支持通过开展国际合作消除贫困，埃及政府先后推出多项重大而富有成效的减贫政策，如“团结和尊严”社保专项计划、“不对你涨价”倡议等。这反映出中埃两国在减贫问题上存在广泛相同看法。中国作为埃及的全面战略伙伴，愿与埃及深化减贫经验交流，支持埃及人民早日实现减贫目标。

中国的脱贫成绩属于中国，也属于世界，从理论和实践上为促进国际减贫事业发展提供了中国方案。贫穷不是任何一个国家或民族的代名词。中方将继续支持和帮助包括埃及在内的广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困、发展经济，打造更多扶贫品牌项目和示范工程，为各国落实联合国2030年可持续发展议程注入新动力，为世界反贫困斗争提供中国智慧，为推动世界人权进步、推动构建人类命运共同体贡献中国力量。

(责编：艾雯、常红)