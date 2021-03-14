人民网内罗毕3月13日电（记者李滢嫣）“要想富，先修路”，这句口口相传的话语，阐明了便捷的交通是人民脱贫致富先决条件的道理。日前，由中国电建市政东非公司承建的肯尼亚乡村公路444标段完成第二条支路17.3公里的沥青双表路面施工并顺利通车，打通了埃尔格约-马拉奎特和瓦辛基苏两郡，并连接起了两郡周边的村镇。项目通车后，不但便利了居民的出行，还方便了农作物的运输，为当地群众打开了一扇脱贫致富的门。

在肯尼亚，一些贫困地区基础设施建设不完善，乡村与城市之间道路泥泞不通，极大阻碍了乡村经济的发展。据444标段项目负责人王洪涛介绍，此段公路所在地主要以农业为主，是肯尼亚玉米和小麦的主要产区。该标段的通车有效盘活了该地区的农业资源，使农作物进城更顺畅了。有了城市的大市场，农产品再也不愁销路，当地农民也逐渐找到了一条致富之路。

凯米莉是瓦辛基苏郡埃尔多雷特市附近乡村的农民。世代从事玉米种植的她过去常常要挑着200多斤的扁担走着一天一夜的山路去城里卖玉米。该地区降雨较多，雨季的时候，道路泥泞湿滑，给她的出行带来了许多不便和危险。现在公路修好了，凯米莉可以乘上公共巴士进城卖玉米了，不但缩短了出行时间，也为她节省了不少体力，让她更能集中精力于玉米销售上。凯米莉告诉记者，公路拉近了城市与乡村的距离。在城里，她了解到了互联网技术，下一步，她打算通过互联网，为自家农产品更好地打开销路。

迪士特里在埃尔多雷特市经营着一家家政企业。“用工难”是一直困扰他的问题。现在，中国朋友帮助肯尼亚修路，条条大路畅通城乡，每天都有成批的农民进城务工，迪士特里再也不愁找不到合适的员工了。与此同时，农民朋友们也多了进城就业的选择，在致富的路上更进了一步。“中国朋友为我们肯尼亚畅通了脱贫致富奔小康的阳光大道。” 迪士特里说。

“这是一条造福百姓的路。”瓦辛基苏郡郡长曼达古表示，中国企业帮助肯尼亚修路，用实际行动将一条条崭新的公路通到大山深处，通到乡亲们家门口，为乡亲们带来了与外界联系的希望。与此同时，这些公路将有效盘活贫困地区的资源，助力乡村特色产业发展，增强乡村“造血”能力，让乡村逐步走上脱贫致富的道路。“感谢中国企业在脱贫攻坚的路上给予我们的帮助，中国企业真是我们的好朋友！”

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