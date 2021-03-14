人民网布鲁塞尔3月13日电 （记者张朋辉）3月12日，在联合国人权理事会第46次会议上，白俄罗斯代表中国、伊朗、布隆迪、朝鲜、尼加拉瓜、俄罗斯、叙利亚、斯里兰卡、委内瑞拉等国家作共同发言，指出英国和欧盟国家存在系统性侵犯人权行为，包括仇恨言论，美化纳粹主义，种族歧视，侵犯移民、难民、土著人等少数群体权利，对示威者过度使用武力等。

白俄罗斯在共同发言中指出，疫情期间，英国、德国、法国、荷兰、捷克等国家警察使用水炮攻击正当行使权利的民众，未保护好老年人等最脆弱群体，导致许多本不该因病死亡的人失去生命。发言敦促英国和欧盟国家充分履行国际人权义务，采取切实措施解决系统性侵犯人权问题，立即撤销所有单边强制措施。发言还要求联合国人权高专办和特别机制加强对这些国家违反人权问题的监督。

此外，俄罗斯、委内瑞拉、朝鲜、伊朗等国在各自国家发言中批评西方国家人权问题和双重标准作法，谴责西方国家滥用人权理事会平台无端指责发展中国家，却解决不了自身的严重人权问题。

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