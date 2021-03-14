人民网曼谷3月13日电（记者孙广勇）2月20日至3月13日，宋卡王子大学普吉孔子学院联合普吉府行政院、上海大学国际教育学院举办“2021年泰南本土中文教师线上培训”。

本次培训全程在Zoom线上会议平台进行，培训邀请了国际中文教育领域的16位中泰知名专家，围绕语音教学、词汇教学、语法教学、汉字教学、文化教学、在线教学等中文教学专题开设讲座。100余名中泰国际中文教师线上聚首，全方位、多角度地探讨与总结泰国中文教学的问题和经验。

中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英女士在开幕致辞中说道：“未来泰国的本土中文教师将成为泰国中文教学的中坚力量，因此提高泰国本土中文师资的教学水平，显得尤为重要。一直以来，宋卡王子大学普吉孔子学院都将泰国的本土教师培养作为重头工作。此次举办本土中文教师线上培训，是顺应泰国中文教学发展趋势作出的重要举措。与此同时，我们欣喜地看到泰国普吉府行政院与中国上海大学国际教育学院联合参与了此次培训，可见泰国政府和中国高校十分关注泰国的本土中文教师培养。”

上海大学国际教育学院院长姚喜明教授在开幕致辞中说道：“普吉孔院一直为泰南汉语学习者服务，同时也逐渐加强与本土汉语教师的紧密合作，更好地投身于泰国汉语教育事业当中。此次本土汉语教师培训是一个很好的交流机会，衷心祝愿每一位国际中文教师都能有所收获。”

普吉行政院院长叶雷沃先生（Mr. Raywat Arreerob）在闭幕致辞中说道：“首先我要恭喜各位学员圆满完成培训，各位教师都在这里相互交流、提升技能。普吉孔院长年扎根泰南，在中文教学、中文考试、中泰教育和文化交流等方面都做出了不可磨灭的贡献。我希望普吉府行政院能与普吉孔子学院携手合作，让普吉府的中文教育再上新台阶。衷心地祝愿各位老师都能‘桃李满天下’。”

语合中心曼谷中心事务代表王会昌先生在闭幕致辞中说道：“宋卡王子大学普吉孔子学院与中泰双方院校积极合作，为促进泰南地区中文教育事业的发展做出了重要贡献。随着中泰两国交流的不断深入，泰国社会迫切需要大批中文人才，而目前泰国中文师资严重短缺，所以必须依靠本土教师的力量。希望中泰各级教育机构精诚合作，为泰国本土中文教师和学生学习中文，提供优质的服务为中泰语言交流合作文明互学互鉴，搭建更加友好协作的平台。”

培训学员白旭容老师说道：“本土中文教师培训让我认识了许多同行的朋友，我们的思想在这里汇聚、碰撞，每个人都可以在这里有所提高。”

宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波博士在闭幕式上对此次培训进行了总结：“衷心感谢每一位参加此次培训的专家学者、中泰教师，因为你们的努力，泰国的中文教育才有如此欣欣向荣的大好局面。普吉孔院也将再接再厉，持续开展在泰中文教师培训，衷心祝愿泰国的中文教育有更加美好的明天。”

2021年泰南本土中文教师线上培训圆满闭幕，专家学者与中泰教师云上汇聚，答疑解惑，切磋琢磨，回味无穷。老师们通过此次线上培训不断丰富教学方法，提高教学水平。普吉孔院也将朝着本土化方向继续努力，开展本土教师培训，编写本土教材，搭建中泰高校联合培养本土教师项目平台，助力泰国的中文教育再上台阶。

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