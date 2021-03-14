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白俄罗斯举办青年汉学家论坛

2021年03月14日09:23 | 来源：新华社
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新华社明斯克3月13日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯12日举办青年汉学家论坛，白多所高校的近百名研究中国的学者、相关专业的中白两国青年学生及白驻中国使领馆代表以线上线下相结合的方式参加论坛。

白俄罗斯国立大学孔子学院院长托济克在论坛开幕式上说，中国在短时间内在疫情防控方面取得重大成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，同时取得脱贫攻坚全面胜利，向世界证明解决贫困问题的可能性。

他说，中国市场巨大，拥有巨大的科技、信贷和投资资源，在经济社会发展方面积累了丰富经验，这一切对白俄罗斯而言都意味着各领域巨大合作潜力。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志和华东师范大学白俄罗斯研究中心主任贝文力以线上视频形式参加了论坛。孙壮志表示，中白关系发展迅速，双方密切合作、相互支持，今后两国可在产能、基础设施、高科技、金融等领域挖掘务实合作潜力。

贝文力说，教育合作是中白两国人文交流的重要组成部分，相信两国在共建“一带一路”、经贸及科技等领域合作的不断加强将有助于进一步挖掘两国教育合作潜力。

在论坛全体会议之后，与会者们按照各自的研究方向，围绕中国经济科技发展目标及主要方向、从历史角度看中国及其发展、中国外交政策主要方向、白中双边合作优先领域和白中两国跨文化交流等5个主题进行了讨论。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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