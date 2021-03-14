新华社马尼拉3月13日电（记者杨柯 袁梦晨）菲律宾卫生部13日发表声明说，该部门与菲律宾大学的相关研究机构联合确认，发现一种名为P.3的变异新冠病毒，目前累计确诊98例该变异病毒的感染病例。

声明说，菲研究人员此前在85例病例的病毒样本中发现有独特的基因变异，经特定方法分析后，13日确认这种变异病毒为P.3变异病毒。加上新确诊的13例P.3变异病毒感染病例，已累计确诊相关病例98例。

声明表示，P.3变异病毒包含E484K和N501Y突变，与在巴西发现的P.1变异新冠病毒同属B.1.1.28谱系。但现有数据不足以断定P.3变异病毒会否有重大公共卫生影响，因此暂未将P.3列为值得关注的变异病毒。

菲卫生部说，该国当天还确诊了首例P.1变异病毒感染病例，患者为自巴西归国的菲律宾侨民；新确诊59例最早于英国发现的B.1.1.7变异新冠病毒感染病例，累计确诊177例；新确诊32例最早在南非发现的B.1.351变异新冠病毒感染病例，累计确诊90例。

近期菲律宾国内疫情呈快速反弹趋势。菲卫生部当天报告该国新增新冠确诊病例5000例，为近7个月以来的单日新增病例数新高，累计确诊达616611例。

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