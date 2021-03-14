新华社利马3月13日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚内政部13日证实，该国前临时总统阿涅斯当天凌晨在东北部贝尼省首府特立尼达市被捕。阿涅斯表示，她将向相关国际机构提起诉讼。

玻利维亚内政部长爱德华多·德尔卡斯蒂略当天在社交媒体上发布了这一消息，并表示阿涅斯目前在警方手中。

据报道，内政部随后将阿涅斯送往玻利维亚行政首都拉巴斯并移交给检方。阿涅斯将在拉巴斯检察院接受讯问。

阿涅斯在移送过程中向当地媒体表示，对她的逮捕是“虐待”和“暴行”。她的“前总统身份”没有得到尊重，她将向相关国际机构提起诉讼。

玻利维亚检方12日发出对阿涅斯和5名前临时政府部长的逮捕令，指控他们在2019年国家政治危机中涉嫌“煽动叛乱和恐怖主义”。前能源部长罗德里戈·古斯曼和前司法部长爱德华·多科因布拉已于当天被捕。

2019年11月，时任玻利维亚总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波提交辞呈，并离开玻利维亚。随后，时任参议院第二副议长阿涅斯在立法会议上宣布就任临时总统，并表示将尽快举行新的大选。阿涅斯宣誓后，玻利维亚宪法法院发表公报，承认其就任临时总统符合玻利维亚2009年颁布的宪法。

去年10月18日，玻利维亚举行总统选举，“争取社会主义运动”候选人、前经济部长路易斯·阿尔塞当选总统。同年12月，执政的“争取社会主义运动”前议员利迪娅·帕蒂对属于反对派民主联盟党的阿涅斯和前临时政府多名部长等人提出指控，认为他们参与2019年11月反对莫拉莱斯的“政变”，犯有“煽动叛乱和恐怖主义”罪。

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