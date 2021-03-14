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停飞近两年 波音737 MAX迎来新买家

2021年03月14日09:12 | 来源：新华网
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美国飞机制造商波音公司12日宣布，达成一份总额29亿美元的波音737 MAX客机新订单。公司股价应声上涨6%。

波音公司说，这份新订单来自名为“777伙伴”的一家私人股权投资公司。根据合同，777伙伴同意购买24架波音737 MAX 8型客机，并有可能加购60架。这些客机将服务于加拿大弗莱尔航空公司，777伙伴持有这家廉价航空运营商的股份。

这一消息令波音当日股价涨到267.86美元，涨幅为6.2%。

波音737 MAX客机在2018年10月和2019年3月发生两起重大空难，共造成346人丧生。2019年3月起，全球多个国家和地区宣布停飞或禁飞737 MAX系列客机。两年来，波音公司遭遇客机退订潮。

波音商业销售和市场部高级副总裁伊赫萨内·穆尼尔说，777伙伴的订单非常重要，它表明客户对737 MAX 8型客机及其重返民航市场抱有信心。

路透社报道，波音还有望与美国西南航空公司达成一份737 MAX客机订单，合同金额将比与777伙伴所签订单还要多。

美国联邦航空局去年11月解除对波音737 MAX的停飞令，但目前全球仅有美国航空公司等少数几家航空运营商恢复使用这一机型。此外，新冠疫情对民航业的影响也传导至飞机制造商。由于客运量大减，航空运营商不再急于购买新机扩充机队，也令波音订单量跳水。

据法新社报道，2020年波音共收到655份取消订单或改订其他机型的请求。截至去年年底，波音亏损120亿美元，急需新订单缓解资金困难。

两起737 MAX空难发生后，波音一直试图挽回在航空运营商和乘客心目中的形象。针对两年前第二起空难的最终调查报告预计将于近期发布。

然而，就在上月，波音飞机又接连发生飞行安全事故。美国联合航空公司一架波音777-200型客机2月20日从美国科罗拉多州丹佛国际机场起飞后不久右侧发动机出现故障，紧急返航，发动机碎片落在附近居民区，砸中车辆和民宅。同一天，百慕大长尾航空公司一架波音747-400型货机从荷兰飞往美国途中发动机发生故障，一些金属零部件碎片掉落在荷兰南部小镇梅尔森，砸伤一名女性、砸中一些车辆。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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