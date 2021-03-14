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面对政治施压 美国纽约州州长拒辞职

2021年03月14日08:43 | 来源：新华网
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美国纽约州州长安德鲁·科莫12日向媒体重申，不会因性骚扰指控辞职，将等待调查结果。当天晚些时候，纽约州两名联邦参议员加入数十名州议员行列，呼吁科莫辞职。

科莫现年63岁，民主党人，三次出任纽约州州长，本次任期定于2022年结束。他2月底以来丑闻缠身。包括他的多名前助手在内，共5名女性指认他性骚扰或行为不端。此外，作为美国新冠疫情中的“抗疫明星”，他领导的州政府被指曾少报养老院染疫病亡人数。

科莫离婚十多年，3个女儿眼下均为20多岁。他12日重申在事件查清前不会辞职。他在与媒体记者的通话中否认对女性行为不端，“我没有卷入不恰当的性关系，完毕”。

要求科莫下台的呼声从2月底开始逐渐高涨。纽约州议会50多名民主党议员11日加入数十名共和党议员的行列，联名致信科莫，呼吁他辞职。科莫在民主党内的政治对手、纽约市长比尔·德布拉西奥同一天说，科莫“不能再担任州长”。

12日晚些时候，纽约州民主党籍联邦参议员柯尔丝滕·吉利布兰德、参议院民主党领袖查克·舒默发表联合声明，说科莫已经失去政治伙伴和纽约州人民的信任，应该辞职。

白宫新闻秘书珍·普萨基12日拒绝就总统约瑟夫·拜登是否认为科莫应当辞职做出回应。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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