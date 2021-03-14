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美国警察“跪颈”执法致死案：家属与政府以2700万美元和解

2021年03月14日08:41 | 来源：新华网
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就美国警察“跪颈”执法致死非洲裔男子乔治·弗洛伊德一案，弗洛伊德家属12日与明尼苏达州明尼阿波利斯市政府达成和解，获赔2700万美元。

明尼阿波利斯市长等官员与弗洛伊德家属当天出席新闻发布会，宣布这一消息。弗洛伊德家属的律师本杰明·克伦普说，这是美国死亡案件中迄今金额最大的一笔审前和解金。

按照克伦普的说法，这笔巨额和解金表明警察杀死黑人“不再是无关痛痒、无足重轻、没有后果”的小事一桩。

弗洛伊德亲属代表布丽奇特·弗洛伊德在发布会上说：“我们的心碎了，但是我们知道弗洛伊德之死向世界展示了应当如何活着。”

2020年5月25日，弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭警察德雷克·肖万用膝盖压住颈部将近9分钟后死亡，时年46岁。这起事件触发全美多地大规模反种族歧视和反暴力执法示威，肖万和其他三名涉事警察被警察局开除。

弗洛伊德亲属去年对明尼阿波利斯市政府和全部4名涉事警察提起诉讼。

肖万被诉案原定本月8日启动开庭前陪审团遴选，但因各方就是否增加一项三级谋杀指控存在分歧，遴选推迟举行。陪审团遴选将选定12名陪审员，这一过程可能需要至少三周。开庭陈述预计最早于29日开始。

肖万去年10月交纳保释金后获释。他本月8日出现在法庭时，数以百计民众聚集在法院外，不少人举着“为乔治·弗洛伊德伸张正义”的牌子。

另外3名涉事警察预计今年晚些时候受审。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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