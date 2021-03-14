本报北京3月13日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十六次会议“中国少数民族发展与人权保护”云上边会12日以视频方式举行。参会代表围绕少数民族的发展、减贫、健康、性别平等、环境保护等话题进行了广泛深入交流。

此次边会由中国计划生育协会、中国人口与发展研究中心共同举办。来自中国、泰国、俄罗斯、埃及、塞尔维亚、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国相关社会组织负责人、专家学者等参加研讨。

代表们认为，中国少数民族地区特别是新疆地区经济和社会得到了长足的发展。少数民族人民生活水平、健康和受教育水平普遍提升，发展权、健康权等权利获得保障，性别平等、环境保护等方面不断改善，各民族和谐共处。代表们通过数据事实以及亲身经历，有理有据地揭露了西方少数国家歪曲事实和编造谎言的行径，让国际社会更好地了解中国少数民族发展的真实状况。

本报北京3月12日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十六次会议期间，“文明交流互鉴与促进人权保障”云上边会11日以视频方式举行，来自中国、德国、荷兰、印度、日本、尼泊尔、南非、斯里兰卡等国有关社会组织负责人和专家学者围绕“文明多样性背景下的人权理念”“文明对话增进人权共识”等议题深入研讨。

参会代表认为，当今世界正处于特殊的历史时刻，携手应对新冠肺炎疫情等人类共同面临的挑战，需要各国人民增进理解，保持信任和团结。各国社会组织加强交流合作，搭建更多沟通民心、增进友谊、互学互鉴、共谋发展的桥梁，有利于实现不同文明和各国人民的共同发展，推动构建人类命运共同体。

此次边会由中国人权发展基金会、中国国际交流协会和德国弗里德里希·艾伯特基金会共同举办。

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 04 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)