3月11日，中国全国两会在北京圆满落幕。这是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程第一年的中国全国两会，受到国际社会广泛关注。外国媒体认为，“十四五”规划和2035年远景目标纲要擘画了中国面向未来的行动蓝图，中国坚定不移推动经济高质量发展，将为世界持续带来利好。

积蓄更大发展动力

阿联酋《观点报》网站刊文指出，中国全国两会为世界提供了解中国政策的难得机会，中国将制定什么样的发展计划、如何克服困难和挑战等都备受关注。同时，世界各地的投资者可以通过中国全国两会了解中国政策走向。

肯尼亚广播公司网站发表评论文章认为，中国取得了经济持续快速发展和社会长期稳定的奇迹，对世界和平和发展具有重要意义。文章说，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，城镇化不断发展，高速公路、高速铁路四通八达。中国共产党的坚强领导，是中国实现长期繁荣稳定的根本所在。

越南《人民公安报》网站指出，中国开启迈向第二个百年奋斗目标的新征程，今年中国全国两会深入讨论多个重要议题，具有重要意义。

西班牙《日报》发文指出，中国疫情防控取得重大战略成果，2020年成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，脱贫攻坚战取得全面胜利，中欧投资协定谈判如期完成，区域全面经济伙伴关系协定成功签署……这些成就来之不易，中国人民对未来充满信心。

意大利《24小时太阳报》发文表示，2021年是中国经济持续复苏的一年，中国全国两会的召开有利于为中国积蓄更大发展动力。

坚持以人民为中心

“德国编辑网”报道指出，中国全国两会擘画中国未来的发展蓝图。经过持续努力，中国现行标准下农村贫困人口已经全部脱贫。中国社会各界在这一过程中展现出的干劲着实让人印象深刻。

沙特阿拉伯《中东报》文章认为，自2012年以来，中国成功地使近1亿农村贫困人口全部摆脱贫困，这是中国共产党领导中国人民不懈努力奋斗的结果。

约旦《明日报》撰文指出，中国全国两会是人民当家作主的实践，体现了中国共产党领导下的中国特色社会主义制度优越性。

俄罗斯《生意人报》评论说，中国明确提出，到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，这进一步保障了提升消费水平、充分挖掘国内市场潜力目标的实现。

南非独立传媒集团网站刊发文章，点赞中国脱贫攻坚战取得全面胜利，呼吁南非学习中国减贫理念和经验。文章说，中国始终坚持以人民为中心的发展理念，农村公路、电力、通信基础设施建设全面推进，贫困地区农网供电可靠率达到99%，大电网覆盖范围内贫困村通动力电比例达到100%，贫困村通光纤和4G比例均超过98%，农村义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等都有了保障。

肯尼亚《人民报》刊登学者阿德希尔·卡文斯的评论文章，高度评价中国积极推进乡村振兴。文章说，肯尼亚乔莫·肯雅塔农业科技大学成立了中非联合研究中心，提供人才培养和技术转移平台，肯尼亚可借鉴中国经验制定适合本国的农业发展与减贫路线。

推动世界经济复苏

瑞士《每日新闻报》网站报道说，中国为未来5年乃至15年的发展制定了充满自信的计划和目标。

“中国政府更加重视鼓励消费支出。”美国《华尔街日报》网站报道说，今年中国政府工作报告指出，着力提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，实现居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步。

法国《回声报》报道指出，中国重视绿色发展和科技自立自强。中国将致力于环境保护和污染防治，加快科技创新，促进国内消费。

意大利《共和国报》网站发文表示，中国设定今年国内生产总值增长6%以上的预期目标，考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方推进改革创新、推动高质量发展。

古巴拉美社认为，中国将强化就业优先政策和技术创新，还将放宽市场准入，欢迎外资企业进入更多行业，建立更多自贸区吸引外国投资，为世界经济复苏释放积极信号。

南非《星报》报道认为，中国经济长期向好的基本面没有变。中国为经济全面恢复增长设定了目标，为世界经济复苏带来希望，相信中国可以继续推动世界经济复苏发展。

（本报北京、开罗、约翰内斯堡、河内、罗马、柏林、布鲁塞尔、墨西哥城3月13日电 记者龚鸣、曲颂、黄培昭、李滢嫣、刘刚、叶琦、花放、方莹馨、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2021年03月14日 04 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)