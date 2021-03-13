新华社北京3月13日电 3月12日，国务委员兼外长王毅应约同伊拉克外长侯赛因通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情暴发后，中方最早向伊派遣抗疫专家小组，并提供多批抗疫物资，援建核酸检测实验室，近期又紧急援助一批疫苗。中方愿继续提供支持，帮助伊拉克兄弟早日渡过难关，取得抗击疫情的胜利。

王毅感谢伊方在涉疆、涉港等中国内部事务上理解和支持中方立场，表示支持中国就是支持不干涉内政这一联合国宪章的宗旨和原则，就是支持发展中国家的共同利益。我们愿同伊方加强协调合作，真正促进国际人权事业的健康发展。

王毅表示，中方愿同伊方巩固传统友谊，深化政治互信。无论是在伊安全形势最严峻的时期，还是去年疫情发生以后，中国企业始终坚守在伊拉克，为伊国计民生和经济运转提供了必要保障，充分体现了中方对伊方的坚定支持和对中伊关系的高度重视。下阶段，双方要着眼于后疫情时代，进一步商讨和推进各领域合作。中方将继续鼓励和支持更多中国企业积极参与伊重建，提升两国电力、交通、通信、市政等领域合作水平。

王毅表示，伊拉克是中东大国，对维护地区和平、稳定和发展有着重要作用。中方赞赏伊与周边邻国保持良好关系，乐见伊为实现地区稳定发展作出贡献。支持伊方坚决、彻底肃清“伊斯兰国”等极端恐怖势力。

侯赛因表示，感谢中方在伊抗疫关键时刻给予的支持和帮助，这体现了中国人民对伊的深情厚谊。伊高度重视发展对华关系，希望克服疫情影响，加强双方在经贸、石油等领域合作。伊将坚定打击“伊斯兰国”等恐怖主义势力，致力于与周边国家保持良好关系，维护地区的安全稳定。

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