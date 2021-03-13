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巴林从中国紧急采购的新冠疫苗运抵麦纳麦

2021年03月13日15:46 | 来源：新华社
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　　新华社利雅得3月12日电（记者涂一帆）麦纳麦消息：巴林向中国紧急采购的中国国药集团新冠灭活疫苗12日运抵巴林首都麦纳麦。巴林卫生大臣法伊卡和中国驻巴林大使安瓦尔在巴林国际会展中心共同出席了疫苗交接仪式。

　　法伊卡表示，感谢中国在抗疫关键时刻给予巴林的大力支持与协助，这批中国国药疫苗对巴林进一步推进疫苗接种计划具有重要意义，是两国携手抗疫的突出成果，更是两国深厚传统友谊的真实写照。她强调，巴林愿同中国在抗疫方面进一步加强合作。

　　安瓦尔说，自新冠疫情暴发以来，中巴两国始终守望相助，携手抗疫。特别是去年8月以来，中国国药集团在巴林成功开展新冠灭活疫苗国际Ⅲ期临床试验，巴林王储兼首相萨勒曼亲赴现场参与试验，体现了巴方对中国疫苗的信任和支持以及两国疫苗合作的广阔前景。

　　安瓦尔表示，为及时回应巴方的紧急需求，中方克服困难，为巴方紧急采购国药疫苗提供了便利。中国愿同巴林进一步加强抗疫合作，为巴方推进疫苗接种计划提供力所能及的帮助，共同维护两国卫生安全和推进全球抗疫，推动构建人类卫生健康共同体。

　　2020年12月13日，巴林国家卫生监督管理局正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。

(责编：张信凤、杨牧)

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