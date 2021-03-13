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国际奥委会颁布新改革路线图《奥林匹克2020+5议程》

2021年03月13日15:44 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月13日电（记者姬烨 肖亚卓 王梦）经过长达6个小时的讨论，线上召开的国际奥委会第137次全会在北京时间13日凌晨一致通过了奥林匹克运动新的改革路线图——《奥林匹克2020+5议程》。在原有的《奥林匹克2020议程》基础上，新增的15条改革建议旨在未来五年更好地应对后疫情时代的挑战。

　　巴赫在2013年就任国际奥委会主席后，提出了一揽子改革计划，其中奥林匹克议程是改革路线图。2014年颁布的《奥林匹克2020议程》聚焦可持续、公信力和青少年，对奥运申办程序、奥运设项限定等进行革新。

　　如今，随着这位67岁的德国人在本次全会成功连任主席至2025年，《奥林匹克2020+5议程》也随之颁布。新路线图的五大支柱分别是团结、数字化、可持续、公信力以及经济和金融方面的韧性。

　　巴赫表示：“新冠疫情彻底改变了世界，这个世界已不可能再像之前那样。即使我们最终克服了这次健康危机，我们仍将面临深远的社会、金融、经济和政治方面的影响。”

　　“作为奥林匹克运动的领导者，我们必须为这个新世界做好准备。为了塑造我们的未来，我们需要对这个新世界提出愿景。”他说。

　　《奥林匹克2020+5议程》的15条改革建议包括：增强奥运会的独特性和普遍性；促进可持续的奥运会；增加运动员的权利和责任；继续吸引顶尖运动员；进一步加强安全运动和对干净运动员的保护；提升、推广奥运资格赛；促进体育赛历和谐共生；加强与受众的数字化互动；鼓励虚拟运动的发展，并进一步与电子游戏社区互动；加强体育对实现联合国可持续发展目标的重要推动作用；加强对流离失所的难民和人们的支持；向奥林匹克社区之外“破圈”；继续树立企业公民榜样；通过善治改善奥林匹克运动；创新创收模式。

　　这15条改革各有侧重，其中奥运资格赛的革新或将给全球体育赛事带来改变。巴黎2024年奥运会的资格赛将打破以往单项赛事的惯例，更多地改为多个项目同时举行的“综合性赛事”，并可更灵活地使用奥运品牌以提升资格赛影响力。

　　随着电子竞技产业的发展和青少年对此的关注，国际奥委会也更重视与虚拟运动和电子游戏合作。而巴赫则为这一合作画出红线：国际奥委会合作的电子游戏不能推崇暴力、违背奥林匹克价值观，也不能与现有的虚拟运动形式冲突。

(责编：张信凤、杨牧)

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