失去嗅觉、味觉是一些人感染新冠病毒后的症状之一。对普通人来说，这可能算不上多大的痛苦，但是对葡萄酒酿造者和品酒师来说，这意味着失去从业技能。葡萄酒主要产地之一法国日前举行研讨会，探讨相关从业人员在新冠病毒感染治愈后嗅觉、味觉的恢复过程。

法国酿酒师协会主管索菲·帕拉斯1月感染新冠病毒。她在本周由该协会举办的研讨会上说：“当我们丧失这些感官功能，（品尝葡萄酒时）我们的愉悦和向往被生生剥离。我丧失了胃口，完全不想喝葡萄酒。”

随着病愈，帕拉斯的嗅觉和味觉逐渐恢复。她认为，重新探索气味的世界是一段有趣的历程，自己作为专业人员，可以用科学态度分析这一过程。

法国波尔多大学多名专家正在协助帕拉斯研究，他们每天都会让她闻多种气味，以记录她大脑中气味联想的数据库如何重建。

法国酿酒师协会去年5月至7月采访了2600多名法国、意大利、智利等国的葡萄酒行业从业人员，其中68人在第一波新冠疫情中确诊感染。这68人中，有三分之二报告一度丧失嗅觉，56%的人丧失味觉。目前，61%的人已经全面恢复，32%的人说部分恢复，7%的人说没有任何恢复。该协会主席迪迪埃·法热说，这些人失去嗅觉和味觉“犹如音乐家失去演奏乐器”。

菲利普·富尔-布拉克1992年荣膺全球最佳品酒师称号，目前是品酒师协会主席。他在第一波疫情中确诊感染，一度失去嗅觉和部分味觉，据他回忆持续9天。他分享经验说，他尝试用自己相当熟悉的葡萄酒品类，特别是那些水果味和辛香味很重的陈酿来帮助自己唤醒感官记忆。

法国酿酒师协会本周呼吁政府优先为葡萄酒行业人员接种新冠疫苗。帕拉斯说，从葡萄丰收到葡萄酒装瓶，分析气味和口感是酿酒师日常决策的必备技能。

据法新社报道，新冠治愈后完全恢复嗅觉和味觉可能要花上一年半时间。帕拉斯希望引起社会关注，加大研究力度，以帮助更多人恢复嗅觉和味觉。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)