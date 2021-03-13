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美国边境在押移民儿童激增　引发人道危机之忧

2021年03月13日15:41 | 来源：新华网
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　　美国官员披露，近来被羁押在美国和墨西哥边境的移民儿童人数激增，短短两周便翻数倍。一些人士担忧，关押场所人满为患，防疫难度加大，可能酿成人道主义危机。

　　一名美国官员告诉路透社记者，截至3月11日上午，美国海关与边境保护局在南部边境羁押约3600名移民儿童。这一增速令人震惊，2月22日的统计数字为约800人。

　　据路透社报道，美墨边境羁押场所是为成年人设计，且用于短期关押而非长期监禁，因而空间有限。然而，随着中美洲移民及难民不断涌入，美国执法部门强行把移民儿童与父母分离，越来越多儿童滞留在羁押场所，超出容纳负荷，引发外界对儿童身心状况、防疫措施等方面的担忧。

　　根据程序，这些移民儿童暂时留在羁押场所，等待被转移到更为拥挤的联邦收容中心，最后将被送到亲属或监护人身边。

　　美国卫生部门上周宣布解除对美墨边境羁押场所的防疫限流措施，这意味着羁押场所可以关押更多人。不少人担心，随着人员密集程度加大，羁押场所的防疫难度加大。

　　2018年，当时的美国特朗普政府被曝强行拆散数以千计非法移民家庭，对成年人实施拘捕、遣返回国等措施，对儿童则先羁押、后续另行安置，甚至有孩子被关在笼子里哇哇哭喊，招致联合国和国内外舆论炮轰。

　　美国民主党籍总统约瑟夫·拜登正着手放宽前任特朗普政府对移民所作限制。近期，试图非法入境的移民数量明显增加。

　　美国海关与边境保护局代理局长特洛伊·米勒10日说，美国边防巡逻队2月在美墨边境遇到试图非法越境的移民合计超过10万人次，创2019年年中以来单月最高纪录。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)

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